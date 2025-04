Avec le Tour des Flandres, la saison des classiques de printemps s'ouvre dimanche. Voici un aperçu des faits les plus importants concernant la course la plus populaire de Belgique.

Le parcours

Le «Ronde van Vlaanderen», un morceau du patrimoine belge, se déroulera pour la 109e fois. Le départ sera donné à Bruges et le parcours passera par les fameux Hellinge et Kasseien sur près de 270 km jusqu'à Audenarde. Les montées pavées du Kwaremont et du Paterberg pourraient une fois de plus décider de l'issue de la course.

Les favoris

Le duel entre les superstars Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel sera au centre de l'attention. Les deux derniers vainqueurs sont les principaux candidats à la victoire. Après que Pogacar a été battu de justesse par Van der Poel dans le premier monument de l'année il y a deux semaines à Milan-Sanremo, le triple vainqueur du Tour de France veut sans doute prendre sa revanche. Van der Poel, lui, pourrait devenir le seul recordman du Tour des Flandres avec un quatrième triomphe. Depuis l'année dernière, le Néerlandais est au même niveau que Fabian Cancellara et cinq autres triples vainqueurs.

Les Suisses

Avec Stefan Küng, un Suisse fait au moins partie du cercle élargi des favoris. Le Thurgovien, qui jouit d'une bonne forme, a été par le passé une fois cinquième (2022) et une fois sixième (2023). Le coéquipier de Küng Johan Jacobs ainsi que Stefan Bissegger, Silvan Dillier, Fabian Lienhard et Robin Froidevaux figurent également sur la liste de départ provisoire.

Alaphilippe absent

De son côté, Julian Alaphilippe ne participera pas au Tour des Flandres dimanche comme prévu. Le coureur français de l'équipe Tudor se remet d'une maladie, a annoncé la formation suisse jeudi. Le double champion du monde sur route aurait dû occuper le rôle de leader. Au lieu de cela, il participera au Tour du Pays basque qui débute lundi. Le Vaudois Robin Froidevaux le remplace sur le Ronde.

Les femmes

Le parcours des femmes est plus court d'une centaine de kilomètres, mais le final est identique à celui des hommes. Marlen Reusser a déjà terminé le Tour des Flandres aux 5e, 7e et 9e places. L'année dernière, la Bernoise avait chuté seulement 10 km après le départ, se fracturant la mâchoire droite, le début d'une année bien compliquée. Outre Reusser, Elise Chabbey, Noemi Rüegg et Linda Zanetti sont également inscrites pour la course de dimanche.