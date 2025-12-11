L'équipe nationale féminine de football, l'équipe nationale masculine de hockey sur glace et le duo de ski alpin Loïc Meillard/Franjo von Allmen ont été présélectionnés pour devenir l'équipe suisse de l'année 2025 lors des Sports Awards le 4 janvier prochain.

Loïc Meillard (Suisse) et Franjo von Allmen (Suisse) posaient avec leurs médailles d’or du combiné par équipes masculin aux Championnats du monde de ski alpin 2025 (archives). KEYSTONE

En se hissant une nouvelle fois en finale des Championnats du monde, l'équipe nationale suisse de hockey sur glace a fourni de solides arguments pour remporter, comme l'année dernière, le titre d'"équipe de l'année» (de début novembre 2024 à fin octobre 2025). La sélection de Patrick Fischer sera opposée à l'équipe nationale féminine de football, qui a su convaincre lors du Championnat d'Europe à domicile en se hissant pour la première fois en quart de finale, ainsi que par le duo Meillard/von Allmen, champion du monde de combiné alpin par équipes.

Les nominés pour les catégories «Entraîneur» et «Sport paralympique» sont également connus. Les succès des équipes se reflètent également dans le choix des entraîneurs. Les principaux responsables des deux équipes nationales nominées sont Pia Sundhage (football) et Patrick Fischer (hockey sur glace), ainsi que Florian Clivaz en athlétisme. Dans la catégorie paralympique, les athlètes en fauteuil roulant Catherine Debrunner et Marcel Hug ainsi que la para-cycliste Flurina Rigling sont en lice.

Six prétendants connus

Depuis deux semaines déjà, les six prétendants au trophée de MVP de l'année sont connus: il s'agit de Yann Sommer et Géraldine Reuteler en football, de Leonardo Genoni et Sven Andrighetto en hockey sur glace, ainsi que de la gardienne de l'équipe nationale d'unihockey Lara Heini et de la handballeuse Tabea Schmid. Les amateurs de sport suisse peuvent encore voter dans cette catégorie jusqu'au 16 décembre sur le site Internet de www.sports-awards.ch.

La gagnante ou le gagnant de cette élection MVP ainsi que les autres lauréats des autres catégories seront récompensés lors du gala télévisé qui se tiendra le dimanche 4 janvier 2026 dans les studios de la SRF à Zurich. Les nominations dans les catégories principales «Sportive de l'année» et «Sportif de l'année» sont encore ouvertes.

Nominé.es dans la catégorie «Equipe» Franjo von Allmen/Loïc Meillard (ski alpin) : or CM combiné par équipes

Equipe nationale féminine (football) : quarts de finale CE

Equipe nationale masculine (hockey sur glace) : argent CM

Nominé.es dans la catégorie «Athlète paralympique» Catherine Debrunner (parathlétisme) : championne du monde sur 100, 400, 800, 1500 et 5000 mètres, victoire aux marathons de Tokyo (record de la distance) et de Londres

Marcel Hug (parathlétisme) : champion du monde sur 5000 mètres, victoire aux marathons de Boston, Londres, Sydney (record de distance), Berlin et Chicago

Flurina Rigling (paracyclisme) : 2x or CM (contre-la-montre et course sur route), 3x or CM (scratch, course à l'élimination), argent CM (contre-la-montre sur piste)