Voile Un équipage 100% féminin signe un exploit historique au Cap Horn

Nicolas Larchevêque

6.1.2026

Lancées autour du monde depuis fin novembre, Alexia Barrier et ses équipières du Famous Project ont passé mardi le Cap Horn à bord de leur maxi-trimaran, une première pour un équipage exclusivement féminin.

Alexia Barrier et ses équipières du Famous Project ont passé mardi le Cap Horn (archive).
Alexia Barrier et ses équipières du Famous Project ont passé mardi le Cap Horn (archive).
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

06.01.2026, 18:49

Le multicoque des navigatrices est passé dans l'océan Atlantique à 15h14 (14h14 GMT), après 38 jours de voyage, dont la moitié passée dans les terribles mers du sud, avec une avarie majeure de gréement.

Après 16’000 milles parcourus, le Famous Project, composé notamment de la Britannique Dee Caffari, forte de six tours du monde, et de l'Espagnole Támara Echegoyen, championne olympique, a entamé sa remontée de l'Atlantique vers la Bretagne.

Voile. Justine Mettraux nommée marin féminine de l'année

VoileJustine Mettraux nommée marin féminine de l'année

«Franchir le cap Horn, c'est entrer dans un cercle très fermé (...) Quand on passe le Horn, on sait que le plus dur est derrière nous», a déclaré Alexia Barrier, 46 ans, citée dans un communiqué transmis à l'AFP par son équipe.

«Peu d’équipages, encore moins d'équipages féminins, et absolument aucun équipage féminin à bord d'un multicoque géant lancé à haute vitesse autour du monde y sont parvenus», a-t-elle souligné.

La dernière tentative du genre, menée par la navigatrice britannique Tracy Edwards, s'était arrêtée le 18 mars 1998, environ 2’000 milles avant le Cap Horn, lorsque le «Royal and Sun Alliance» avait démâté.

«C'est un cap vécu ensemble»

«C'est un cap vécu ensemble, avec un équipage soudé, sur un bateau d'une puissance exceptionnelle», a estimé Alexia Barrier, déjà cap-hornière en 2021 lors d'un Vendée Globe terminé à la 24e position.

Le Famous Project accuse désormais plus de dix jours de retard sur le temps de référence établi par Francis Joyon en 2017 (40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes). Mais chaque mille avalé les rapproche d'un exploit inédit pour un équipage féminin: boucler un tour du monde à la voile sans escale en maxi-trimaran.

Un autre équipage, celui de Thomas Coville sur Sodebo, s'est élancé autour du monde à l'assaut du Trophée Jules Verne cet hiver. Partis le 1er décembre d'Ouessant, ils étaient attendus au Cap Horn samedi, avec une légère avance sur le temps de Joyon.

Justine Mettraux à l’interview. «Il n'y a pas trop de complexe à avoir pour la voile suisse»

Justine Mettraux à l’interview«Il n'y a pas trop de complexe à avoir pour la voile suisse»

Justine Mettraux : la navigatrice la plus rapide du Vendée Globe

Justine Mettraux : la navigatrice la plus rapide du Vendée Globe

Justine Mettraux peine encore à réaliser l’ampleur de son exploit. Huitième du dernier Vendée Globe, la Genevoise a inscrit son nom dans l’histoire, en décrochant le record féminin de l’épreuve. Rencontre avec une navigatrice pleine de projets.

25.02.2025

