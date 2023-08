L'Espagnol Alvaro Martin, double champion d'Europe et 4e aux JO 2021, a remporté le premier titre attribué aux Championnats du monde de Budapest. Il s'est imposé sur le 20 km marche samedi matin.

Le nouveau champion du monde Alvaro Martin avait déjà brillé lors des Européens 2022 KEYSTONE

A l'issue d'une course repoussée de deux heures en raison d'un orage qui a frappé la capitale hongroise, Martin (29 ans) a coupé la ligne en 1h17'32. Il a devancé le Suédois Perseus Karlström (à 7 secondes), double médaillé de bronze aux Mondiaux 2022 (20 et 35 km marche), et le Brésilien Caio Bonfim (à 15 secondes).

ATS