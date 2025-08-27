Une plainte pour outrage sexiste a été déposée contre l'ancien international français de rugby et consultant sur Canal+ Richard Dourthe, a appris l’AFP mercredi auprès du procureur de Dax, confirmant une information de la presse locale.

Richard Dourthe (ici en 2009) est visé par une plainte pour «outrage sexiste». imago sportfotodienst

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Après les fêtes de Dax, qui se sont déroulées du 13 au 17 août dans le Sud-Ouest, une influenceuse avait publié sur ses réseaux sociaux une vidéo (à voir ci-dessous) dans laquelle un homme - «qu'elle identifie comme Richard Dourthe», selon le procureur de Dax Benoît Fontaine - soulève sa jupe alors qu'elle danse sur une table, dans un bar de la ville.

La jeune femme, nommée Charline Pradeau, a déposé plainte pour «outrage sexiste». Mercredi dernier, le parquet de Dax avait indiqué ouvrir une enquête pour outrage sexiste, après la diffusion de ces images, sans mentionner l'identité de la personne visée.

Richard Dourthe, finaliste de la Coupe du monde 1999, est né et a débuté sa carrière à Dax. Agé de 50 ans, il est aujourd'hui consultant pour Canal+. Sollicité par l'AFP, son avocat n'a pas donné suite à ce stade.