Mondiaux de Shanghai Un exploit à deux : Dupré et Ahumada en bronze

ATS

28.9.2025 - 12:04

Célia Dupré et Raphaël Ahumada ont décroché une médaille de bronze en deux de couple mixte dimanche aux Mondiaux de Shanghai. Le duo suisse a devancé le bateau italien à la photo-finish.

Raphaël Ahumada et Célia Dupré ont réussi une belle course à Shanghai.
Raphaël Ahumada et Célia Dupré ont réussi une belle course à Shanghai.
EPA

Keystone-SDA

28.09.2025, 12:04

28.09.2025, 12:09

La Genevoise et le Vaudois ont abordé la course de manière offensive et ont même pointé en tête à mi-course. Ils ont ensuite été repris par l'Irlande et les Pays-Bas avant de résister de justesse au retour du binôme transalpin pour apporter à la Suisse une deuxième médaille de bronze dans ces Championnats du monde, après celle obtenue par Patrick Brunner et Jonah Plock en deux sans barreur.

Ce n'est que la première fois que le deux de couple mixte est disputé dans le cadre des Championnats du monde. Cette discipline ne figure pas au programme olympique et le règlement stipule que seuls les athlètes ayant déjà concouru dans une autre catégorie sont autorisés à y prendre part.

