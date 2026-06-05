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Finale NBA Entré sur le parquet pour un selfie avec «Wemby», il est banni à vie !

ATS

5.6.2026 - 08:46

La NBA a annoncé jeudi de lourdes sanctions contre un fan qui avait tenté de prendre un selfie avec Victor Wembanyama lors du match 1 de la finale. Il a été banni à vie de toutes les salles de la ligue.

Keystone-SDA

05.06.2026, 08:46

«L'individu qui est entré sur l'aire de jeu pendant le match 1 de la finale a été arrêté et sera banni à vie de toutes les salles NBA», a indiqué un porte-parole de la ligue.

L'incident a brièvement interrompu la rencontre au milieu du quatrième quart-temps lors de la victoire des New York Knicks sur le parquet de San Antonio mercredi (105-95).

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Le fan a couru sur le parquet en brandissant un téléphone portable, s'arrêtant devant un Wembanyama interloqué et le pivot des Knicks Mitchell Robinson, avant que des agents de sécurité ne le repoussent puis ne l'évacuent du terrain.

Selon le bureau du shérif du comté de Bexar, cité par le San Antonio Express-News, le chasseur de selfie est mineur et a été arrêté pour avoir intentionnellement perturbé un rassemblement légal.

Le Français Wembanyama, qui est resté très calme pendant l'incident, a confié n'avoir «jamais vécu une telle situation». «Je ne savais pas comment réagir. Ça m'a vraiment surpris, presque autant qu'une fois où une chauve-souris avait traversé le terrain», a ajouté l'étoile montante du basket, en référence à un épisode survenu dans la même salle pendant sa première saison chez les Spurs.

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