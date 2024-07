Un festival d’abandons, des adieux déchirants et une légende dévouée

Des abandons, dont certains font couler des larmes, une légende qui se mue en équipier et une série qui repart pour une saison: faits marquants de la 17e étape du Tour de France mardi entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy.

📖 L'histoire s'écrit tous les jours sur le #TDF2024 !

Cette 17ème étape restera dans la légende du Tour par son déroulement complètement fou et l'apparition d'une nouvelle nation au palmarès des vainqueurs d'étape sur le Grande Boucle.



⏪ Voici le résumé du jour. pic.twitter.com/uduC65qqAC — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2024

AFP Clara Francey

Le festival du jour

Comme prévu, les sprinteurs ont commencé à quitter le Tour, effrayés notamment par les quatre dernières étapes terribles et sans la perspective d'un final sur les Champs Élysées puisque la course s’arrête à Nice dimanche, JO obligent. L'Allemand Phil Bauhaus, deuxième la veille, n'a pas pris le départ mercredi. Fernando Gaviria et Sam Bennett ont lâché en cours d'étape, le sprinteur de Décathlon-AG2R roulant quelques kilomètres devant la voiture-balai avant de poser pied à terre.

Les larmes du jour

Lui n’est pas un sprinteur mais le Kazakhe Alexey Lutsenko a également abandonné à cause d'une blessure au genou gauche, à la suite d'une chute plus tôt dans le Tour. Et l'adieu a été déchirant puisque le coureur d'Astana, 7e du Tour de France en 2021 et vainqueur d'étape en 2020, a terminé en larmes dans les bras d'un directeur sportif avant de s'engouffrer dans la voiture de son équipe.

🚴🇫🇷 | Alexey Lutsenko geeft op en dat kost hem veel moeite. Huilend stapt hij in de teamwagen van Astana. 😢🇰🇿 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/TEnfwdt3TH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 17, 2024

La déclaration du jour

«G, t'es une légende mec». C'est ce qu'a dit Laurens De Plus à l'oreillette, à destination de son vénérable capitaine de route Geraint Thomas. Le vainqueur du Tour 2018 a accompagné son coéquipier de 28 ans dans le groupe de poursuivants et s'est dévoué pour lui permettre de rentrer sur la tête de course, sans le succès espéré. «Si G roule pour vous, vous devez tout donner», a expliqué le Belge, finalement quatrième de l'étape, alors que Thomas traverse sa dernière Grande boucle dans l'anonymat.

🗣️ “If G is pulling for you, you have to go all in!”@LaurensDePlus was full of praise for @GeraintThomas86 after a strong showing on stage 17! #TDF2024 pic.twitter.com/4I2udXJqsx — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 17, 2024

La prolongation du jour

Netflix, dont les équipes sont sur le Tour depuis le départ à Florence, a officialisé mercredi que sa série consacrée à la Grande Boucle allait repartir pour une troisième saison qui sera diffusée l'année prochaine. «C'est reparti pour un Tour», a lâché la plateforme américaine. Comme l'année dernière, elle a attendu les chiffres de la saison 2 de «Tour de France: au cœur du peloton» pour décider si elle poursuivait ou non l'aventure. Même s'il ne communique pas sur le sujet, le géant du streaming doit visiblement être satisfait.

Le résistant du jour

Tombé la veille dans le final menant à Nîmes, Biniam Girmay a pu montrer à tout le monde qu'il ne souffrait pas trop de ses blessures et qu'il était prêt à repartir au combat. Le bras bandé, l’Érythréen a repris sa lutte pour décrocher le maillot vert, et n'a pas laissé beaucoup d'espoirs à son rival Jasper Philipsen. Le Belge devait espérer un sans faute pour ramener la tunique de meilleur sprinteur à Nice mais a vu ses plans contrariés. Une échappée de quatre coureurs a pris les plus gros points lors du sprint intermédiaire, et quand le peloton s'y est présenté, «Bini» a tenu bon pour devancer le vainqueur de l'étape de la veille. Girmay accroît donc son avance d'un point, la portant à 33 unités (387 pts), alors qu'il ne reste que très peu d'occasions à Philipsen (354) de refaire son retard. «Aujourd'hui comme hier quand je suis tombé, j'ai dit à l'équipe que ce n'était pas un problème, dans la tête je me sens vraiment bien, physiquement c'est pareil», a rassuré le triple vainqueur d'étape, qui continue de déchaîner les passions dans son pays. «Mon père m'a dit qu'à Asmara, la foule était en délire, de 14 heures à 17 heures, il n'y avait personne dans les rues, tout le monde était devant le Tour de France», a-t-il souri.