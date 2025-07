La 19e étape du Tour de France vendredi entre Albertville et La Plage sera raccourcie et amputée du col des Saisies. La décision a été prise après la découverte au sein d'un troupeau de bovins «d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse» devant conduire à «l'abattage des animaux», ont annoncé les organisateurs jeudi soir.

La 19e étape du Tour de France vendredi entre Albertville et La Plage sera raccourcie. ats

Keystone-SDA ATS

«Devant le désarroi des éleveurs concernés et afin de préserver la sérénité de la course, il a été décidé, en accord avec les autorités, de modifier le parcours de la 19e étape Albertville-La Plagne et ne pas franchir le col des Saisies», ajoute le communiqué. Le parcours de l'étape ne sera plus que de 95 km au lieu des 129,9 km initialement prévus.

Le départ fictif sera donné comme prévu à la sortie d'Albertville mais seulement à 14h30, soit une heure après l'horaire initial.