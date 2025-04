Un quatrième Suisse pourrait bientôt fouler les parquets de NBA. Yanic Konan Niederhäuser (22 ans) a en effet annoncé mercredi son intention de se présenter pour la prochaine draft (25 et 26 juin).

Keystone-SDA ATS

«Après mûre réflexion, j'ai décidé de me présenter pour la Draft NBA de 2025», a écrit l'intérieur fribourgeois de 2m13 dans un message sur Instagram. «En attendant, je maintiens mon éligibilité à l'Université. Si je décide de me retirer de la draft, je retournerai à Penn State pour ma dernière année. Je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve!»

Niederhäuser a explosé durant cette saison 2024/25 pour sa première année au sein de la Penn State University. Pivot titulaire de son équipe, l'ancien joueur de l'Académie de Fribourg Olympic, qui était passé par l'Allemagne avant de rejoindre les Etats-Unis en 2022, affiche des moyennes de 12,9 points, 6,3 rebonds et 2,3 contres par match en un peu plus de 25 minutes passées sur le parquet.