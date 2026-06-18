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Exploit hors-norme Un Genevois dompte le Mont Blanc quatre fois en quatre jours !

Clara Francey

18.6.2026

Ultra-traileur et alpiniste genevois, Nicolas Lehmann (44 ans) a bouclé un défi inédit et complètement fou ce lundi 15 juin : gravir en solitaire le Mont Blanc quatre fois en quatre jours consécutifs par… quatre voies différentes !

Rédaction blue Sport

18.06.2026, 08:00

Enchaîner quatre ascensions du Mont Blanc en quatre jours : voilà le défi que s'est lancé et qu'a réalisé Nicolas Lehmann. Le plus haut sommet d'Europe occidentale (4'808 m) n'avait encore jamais été enchaîné de cette manière. C'est donc une première mondiale et un véritable exploit qu'a accompli le Genevois le week-end dernier.

Ski-alpinisme. Une semaine après la Patrouille des Glaciers, il s'offre le record du Mont Blanc !

Ski-alpinismeUne semaine après la Patrouille des Glaciers, il s'offre le record du Mont Blanc !

En autonomie complète, l'ultra-traileur et alpiniste de 44 ans a ainsi parcouru 162,5 km et avalé près de 18'000 mètres de dénivelé positif, au terme de 54h21 d'effort cumulées. L'exploit s'est achevé le lundi 15 juin à 9h57 au refuge des Cosmiques, le deuxième plus haut refuge de France.

«Je suis content et à la fois il y a un sentiment de vide», a confié le Suisse à «20 Minutes» au terme de son aventure.

Comme si le défi n'était déjà pas assez extrême, le quadragénaire a en plus dû faire face à un imprévu de taille lors de la troisième nuit : son baudrier ainsi qu'une partie de son matériel technique ont été volés. En raison de conditions devenues dangereuses, il a également dû adapter son dernier itinéraire.

Un documentaire sur ce défi hors norme, produit par la société zurichoise «Out Studio», est en préparation et devrait sortir l'année prochaine.

Les itinéraires empruntés par Nicolas Lehmann :

  • Les Grands Mulets, l'itinéraire historique
  • Le Goûter, la «Voie Normale»
  • La Traversée Royale depuis Les Contamines
  • Les 3 Monts en aller-retour depuis l'Aiguille du Midi
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