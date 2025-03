Kyshawn George poursuit son excellent mois de mars. Le Chablaisien a inscrit 19 points pour aider les Wizards à dominer les Denver Nuggets de Nikola Jokic 126-123.

Kyshawn George excellent contre Denver. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La saison de Washington est clairement ratée, mais cette victoire face à l'une des meilleures équipes de la NBA pourrait en appeler d'autres. Ce 15e succès de la saison permet au club de la capitale de ne plus être la pire équipe de la ligue, même si Utah compte le même nombre de victoires.

Longtemps menés, les Wizards ont refait surface pour s'imposer grâce à Jordan Poole en toute fin de match. Les 40 points de Jokic n'auront donc pas été suffisants.

Kyshawn George a noirci la feuille de stats. En plus de ses 19 pts, le Valaisan a ajouté 7 rebonds, 5 assists, 3 interceptions et 1 contre. Le tout en 40 minutes, soit son plus haut temps de jeu depuis qu'il est en NBA. A noter aussi le gros match d'Alex Sarr, coéquipier de George et drafté en 2e position par Washington. Le Français a réussi 34 pts.