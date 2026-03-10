  1. Clients Privés
NBA Un geste «inapproprié» envers un arbitre coûte cher à Luka Doncic 

Nicolas Larchevêque

10.3.2026

Le meneur vedette des Los Angeles Lakers, Luka Doncic, a écopé d'une amende de 50’000 dollars (43 M EUR) pour un geste «inapproprié et non professionnel» à l’égard d’un arbitre lors de la victoire de dimanche contre les New York Knicks (110-97), a annoncé la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) mardi.

Agence France-Presse

10.03.2026, 20:54

Alors que Doncic cherchait à provoquer une faute offensive de l’ailier français des Knicks Mohamed Diawara, il s'est retrouvé au sol sans obtenir la faute, lors du troisième quart-temps de ce choc de saison régulière. La star slovène, qui estimait que son adversaire aurait dû être sanctionné sur cette action, a été pénalisée pour une faute de blocage (communément appelée «charge» en NBA).

Etendu sur le dos, Doncic a regardé l’arbitre le plus proche qui n'a pas bronché et a frotté ses doigts l’un contre l’autre, dans un geste semblant indiquer que l’arbitre avait été acheté. Doncic, qui a eu de nombreux accrochages avec les arbitres cette saison, qui lui ont valu d'être sanctionné de 15 fautes techniques. A la prochaine, il sera automatiquement suspendu un match.

A 18 matches de la fin de la saison régulière, les Lakers pointent au 5e rang de la Conférence Ouest avec 39 succès pour 25.

