Carnet noir Un grand maître d'échecs perd la vie à 29 ans

SDA

21.10.2025 - 08:15

Le monde des échecs pleure la mort de Daniel Naroditsky, un grand maître américain décédé à seulement 29 ans. La nouvelle a été diffusée par sa famille par l'intermédiaire du Charlotte Chess Centre, et rapportée par la «Gazzetta dello Sport». La cause du décès n'a pas encore été élucidée.

Le grand maître d'échecs Daniel Naroditsky est mort (photo d'archive).
Le grand maître d'échecs Daniel Naroditsky est mort (photo d'archive).
ats
,

Keystone-SDA, Sara Matasci

21.10.2025, 08:15

21.10.2025, 11:51

 «C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès soudain de Daniel Naroditsky», peut-on lire dans le communiqué du club.

Naroditsky était un joueur d'échecs talentueux, un commentateur et un enseignant, respecté et admiré dans le monde entier. Né en Californie le 9 novembre 1995, il était l'une des figures les plus reconnues de la scène des échecs aux Etats-Unis. Après avoir remporté le titre de champion du monde junior, il s'est vu décerner le titre de grand maître en 2013. En plus de concourir, il était connu pour son travail de commentateur, d'écrivain et de formateur en ligne, diffusant régulièrement des émissions sur des plateformes telles que Twitch et YouTube.

Ses compétences pédagogiques et sa personnalité sympathique ont laissé une marque indélébile parmi les joueurs et les fans. «Je suis dévasté», a déclaré le numéro deux américain Hikaru Nakamura.

Controverse

Naroditsky a commencé à jouer aux échecs à l'âge de six ans, en apprenant de son père, et s'est rapidement distingué comme un prodige, devenant le plus jeune vainqueur du championnat d'échecs K-12 de Californie du Nord.

Sa carrière internationale a pris son envol en 2007 avec sa victoire dans la section des moins de 12 ans du Mondial d'échecs des jeunes. Plus récemment, en août 2025, il a triomphé au championnat national américain de blitz avec un score parfait.

Au cours des dernières années, Naroditsky a également concilié sa carrière de joueur avec celle de créateur de contenu, gagnant un grand nombre d'adeptes sur Twitch et YouTube grâce à ses commentaires perspicaces et à ses leçons instructives. 

En 2024, il a été mêlé à une controverse après avoir été accusé de tricherie en ligne par l'ancien champion du monde Vladimir Kramnik, accusations qu'il a nié et pour lesquelles il a reçu le soutien public de Hikaru Nakamura.

