Un accident impliquant l'Allemande Alessa-Catriona Pröpster et la Britannique Katy Marchan a entraîné l'interruption de l'étape londonienne de la Champions League sur piste samedi. Les deux femmes sont passées à toute vitesse par-dessus la balustrade lors du keirin et ont chuté dans les gradins.

Victime de l'impressionnante sortie de piste hier soir à Londres en Track Champions League, Katy Marchant souffre d'une double fracture de l'avant-bras. Également passée par-dessus la balustrade, Alessa-Catriona Pröpster n'a rien de cassé.

Le comité organisateur et l'UCI ont annoncé tard dans la soirée de samedi qu'en plus des deux coureuses, quatre spectateurs avaient dû recevoir des soins médicaux. Katy Marchan a été transportée à l'hôpital où des fractures au cubitus et au radius de l'avant-bras droit ont été diagnostiquées. Elle s'est en outre démis deux doigts.

Dans l'épreuve du keirin, six cyclistes s'affrontent sur six tours. Sur les images, on peut voir Alessa-Catriona Pröpster et Katy Marchan s'accrocher l'une à l'autre et dériver ensuite vers le haut de la piste. La compétition a d'abord été interrompue, puis complètement annulée.

