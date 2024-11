Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance), qui continue d'ouvrir la voie à bonne allure, a très légèrement accru son avance durant la nuit sur Thomas Ruyant (Vulnerable), 2e à 45,45 milles, selon le pointage effectué mardi à 07h00 par les organisateurs du Vendée Globe.

AFP Clara Francey

Alors que les skippers de tête filent à toute allure (plus de 20 noeuds de moyenne) vers le Cap de Bonne Espérance, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) conserve la troisième place, à 77,02 milles du leader.

Sans faire le malin pour autant: «C’est vraiment une course de vitesse... Je n’aime pas trop ce groupe qui bombarde n’importe comment, j’en fais partie hein mais je trouve qu’on ne va pas pouvoir durer comme ça deux mois!», a déclaré le navigateur, détenteur du record de distance parcourue en 24 heures lors de cette 10e édition (plus de 1'000 km entre dimanche et lundi).

«Peut-être que je prendrai mon rythme à un moment, en tous cas là c’est extrêmement dur», a-t-il ajouté, cité par l'organisation.

Durant la nuit, c'est Nicolas Lunven (Holcim - PRB) qui a effectué la bonne opération puisqu'il est passé de la 7e à la 5e place, à 121,86 mn de Dalin. Mais l'écart reste très faible (moins de 6 milles) avec Jérémie Beyou (Charal), 6e.

À 7 heures mardi, la Genevoise Justine Mettraux, 12e, accusait 381 milles de retard sur la tête de la course. Autre Romand en course, Alan Roura occupait lui la 24e place, à 1152 milles de Dalin.

Classement du Vendée Globe (pointage mardi à 07h00) Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 19.152,16 milles nautiques de l'arrivée

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 45,45 milles du leader

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 77,02 milles

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 110,30 milles

Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 121,86 milles

Jérémie Beyou (Charal) à 127,64 milles

Sam Goodchild (Vulnerable) à 141,94 milles

Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 213,37 milles

Paul Meilhat (Biotherm) à 224,66 milles

Samantha Davies (Initiatives-Cœur) à 338,54 milles