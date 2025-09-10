Marlen Reusser sera la seule représentante de Swiss Cycling à doubler le contre-la-montre et la course en ligne tant aux Championnats du monde de Kigali (21 au 28 septembre) qu'aux Championnats d'Europe à Valence, dans la Drôme (1er au 7 octobre). La proximité de ces deux rendez-vous n'a pas effrayé la Bernoise.

Keystone-SDA ATS

Stefan Küng se concentrera, pour sa part, sur les deux contre-la-montre uniquement. Stefan Bisegger, en revanche, ne s'alignera que dans le chrono des Championnats d'Europe. Mauro Schmid, quant à lui, doublera à Kigali. La sélection pour la course en ligne des mondiaux comprendra également Marc Hirschi, Fabian Weiss et les frères Jan et Fabio Christen.

La Suisse pourra nourrir de grandes ambitions pour l'épreuve féminine en ligne de ces Mondiaux avec Marlen Reusser, bien sûr, mais aussi la gagnante du Tour de Romandie Elise Chabbey, Ginia Caluori, Jasmin Liechti. Steffi Häberli et Elena Hartmann, laquelle disputera également le contre-la-montre. On précisera enfin que Marlen Reusser n'a plus couru depuis son abandon lors de la 1ère étape du Tour de France le 26 juillet.