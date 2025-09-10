  1. Clients Privés
Cyclisme Le défi colossal de Marlen Reusser aux Mondiaux et Européens

ATS

10.9.2025 - 12:50

Marlen Reusser sera la seule représentante de Swiss Cycling à doubler le contre-la-montre et la course en ligne tant aux Championnats du monde de Kigali (21 au 28 septembre) qu'aux Championnats d'Europe à Valence, dans la Drôme (1er au 7 octobre). La proximité de ces deux rendez-vous n'a pas effrayé la Bernoise.

Marlen Reusser sera la seule représentante de Swiss Cycling à doubler tant aux Mondiaux qu’aux Européens.
Marlen Reusser sera la seule représentante de Swiss Cycling à doubler tant aux Mondiaux qu'aux Européens.
IMAGO/LaPresse

Keystone-SDA

10.09.2025, 12:50

Stefan Küng se concentrera, pour sa part, sur les deux contre-la-montre uniquement. Stefan Bisegger, en revanche, ne s'alignera que dans le chrono des Championnats d'Europe. Mauro Schmid, quant à lui, doublera à Kigali. La sélection pour la course en ligne des mondiaux comprendra également Marc Hirschi, Fabian Weiss et les frères Jan et Fabio Christen.

La Suisse pourra nourrir de grandes ambitions pour l'épreuve féminine en ligne de ces Mondiaux avec Marlen Reusser, bien sûr, mais aussi la gagnante du Tour de Romandie Elise Chabbey, Ginia Caluori, Jasmin Liechti. Steffi Häberli et Elena Hartmann, laquelle disputera également le contre-la-montre. On précisera enfin que Marlen Reusser n'a plus couru depuis son abandon lors de la 1ère étape du Tour de France le 26 juillet.

Tour de Romandie féminin. La Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !

Tour de Romandie fémininLa Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !

