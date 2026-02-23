  1. Clients Privés
Rugby Un joueur amateur dans un état alarmant après un coup de poing

Arthur Rappaz

23.2.2026

Un rugbyman amateur d'un club de l'Aveyron se trouve dans un état «très inquiétant» après avoir reçu un coup de poing à la tête de la part d'un adversaire dimanche, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Rodez, confirmant une information de Centre Presse Aveyron.

Le ballon de rugby lors des Jeux olympiques de Tokyo (image d’illustration).
Le ballon de rugby lors des Jeux olympiques de Tokyo (image d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.02.2026, 21:52

La Fédération française de rugby a affirmé dans un communiqué avoir «décidé de se porter partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire en cours», condamnant «fermement l'acte insensé et inadmissible commis au cours de cette rencontre».

Lors d'un match opposant dimanche les équipes réserves de Régionale 2 de Séverac (Aveyron) et Maureilhan-Montady (Hérault), «le mis en cause, né en 2005, porte un coup à la tête de la victime, née en 2002», a indiqué le procureur de Rodez, Nicolas Rigot-Muller.

Inconscient sur le coup, le joueur du club aveyronnais a été transporté à Montpellier puis au centre hospitalier de Toulouse pour être soigné, où il est dans un état «toujours très inquiétant», a déclaré le procureur lundi en fin de journée.

«Gravité des faits»

Placé en garde à vue dimanche après-midi, le rugbyman héraultais est pour l'heure poursuivi «pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours dans une enceinte sportive», mais l'évolution de l'état de santé de la victime est «majeure pour la qualification des faits».

«Les dépistages de présence de stupéfiants sont négatifs sur le gardé à vue», souligne le parquet de Rodez.

«Face à la gravité des faits, la commission de discipline de la Ligue Régionale a été saisie», assure la FFR dans son communiqué, précisant que «des mesures exemplaires seront prises à la hauteur de la gravité des faits».

