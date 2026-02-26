  1. Clients Privés
NBA Un large succès pour Houston et Clint Capela

ATS

26.2.2026 - 07:09

Houston a cueilli son plus large succès de la saison mercredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu de 31 points les Sacramento Kings (128-97), qui affichent le pire bilan de la Ligue.

Keystone-SDA

26.02.2026, 07:09

26.02.2026, 07:39

Cette victoire, la 36e de la saison et la cinquième dans leurs sept dernières sorties, s'est rapidement dessinée. Les Rockets comptaient en effet 11 longueurs d'avance après le premier quart et 27 à la pause (77-50) face à une équipe qui avait mis fin deux jours plus tôt à une série de 16 revers consécutifs.

L'homme du match fut l'arrière Reed Sheppard, auteur de 28 points grâce à un 7 sur 16 à 3 points. L'intérieur turc de Houston Alperen Sengun a pour sa part signé un triple double, cumulant 26 points, 13 rebonds et 11 passes décisives, alors que la superstar des Rockets Kevin Durant a marqué 21 points.

Clint Capela n'a eu droit qu'à 13 minutes de jeu mercredi. Le pivot genevois a réussi 2 points, 4 rebonds et 1 contre, pour un différentiel de +19.

