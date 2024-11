Profitant pleinement de la dépression attrapée par l'avant de la flotte du Vendée Globe, Sébastien Simon a écrasé mercredi le record de la distance parcourue en 24 heures avec 604,62 milles (soit 1119,75 Sébastien Simon) avalés dans l'Atlantique sud.

«Hello la team, 602 milles en 24 h ! Moi qui ne cours pas après les records eh bien celui-là il est pour nous», s'est réjoui le skipper de Groupe Dubreuil dans une note vocale envoyée à son équipe ce matin, pointant à la troisième place du classement général à 11h00.

«C'est incroyable comme distance, jamais je ne me serais imaginé faire ça ! Et à mon avis ce n’est pas fini (..) J’ai réussi à me maintenir dans le groupe de devant donc j'accompagne la dépression jusqu’au cap de Bonne Espérance», a-t-il apprécié.

Entre mardi et mercredi 10h30, le marin vendéen a filé à une vitesse moyenne de 25,11 noeuds (46 km/h) et amélioré de 22,7 milles le record de Yoann Richomme (Paprec Arkea) établi deux jours plus tôt grâce au même phénomène météo.

Lancé depuis plusieurs jours aux trousses des deux premiers, Charlie Dalin (Macif) et Thomas Ruyant (Vulnerable), le marin vendéen, âgé de 34 ans, réalise une course impeccable depuis le coup de canon en s'appuyant sur les qualités de son voilier ultra-performant.

Cet Imoca à foils mis à l'eau en août 2021 avait remporté l'Ocean Race (course autour du monde en équipage avec escales) sous les couleurs de l'écurie américaine 11th Hour, avant d'être racheté par la société vendéenne Groupe Dubreuil.

Vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2018, Simon avait déjà réalisé un début de Vendée Globe 2020/2021 tonitruant, passant alors le cap de Bonne Espérance en quatrième position avant d'abandonner après avoir heurté un Ofni.

