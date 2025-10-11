  1. Clients Privés
Tour de Lombardie «Un moment cool» - Pogacar partage un échange téléphonique avec Merckx

ATS

11.10.2025 - 20:01

Tout frais vainqueur du Tour de Lombardie, Tadej Pogacar a pu discuter avec Eddy Merckx au téléphone samedi à Bergame pour un échange «vraiment cool». Cela même si le Slovène n'aime pas être comparé à la légende belge.

Pogacar a échangé avec Eddy Merckx après sa victoire au Lombardie.
Pogacar a échangé avec Eddy Merckx après sa victoire au Lombardie.
AP

Keystone-SDA

11.10.2025, 20:01

«En fait, Ernesto Colnago était à l'arrivée tout à l'heure et a reçu un coup de fil d'Eddy. Il me l'a passé et on a pu échanger un peu», a raconté le double champion du monde en conférence de presse.

Agé de 93 ans, Ernesto Colnago est très proche de Merckx dont il a été le mécanicien chez Molteni. Sa société éponyme a aussi fabriqué le cadre de vélo utilisé par le cannibale lors de son record de l'heure en 1972. Et aujourd'hui, Colnago équipe la formation UAE de Pogacar.

Tour de Lombardie. Cinq d’affilée : Tadej Pogacar assoit encore un peu plus son règne

Tour de LombardieCinq d’affilée : Tadej Pogacar assoit encore un peu plus son règne

«C'était vraiment cool qu'il appelle et qu'on puisse papoter un peu», a ajouté le Slovène qui a raconté cette histoire alors qu'on l'interrogeait sur les comparaisons avec Merckx. «J'entends ça tout le temps, les comparaisons avec Eddy Merckx, mais je n'aime pas trop ça. Je pense qu'il faut éviter de comparer sans cesse les gens», a ajouté le quadruple vainqueur du Tour de France dont le palmarès se rapproche de plus en plus de celui de Merckx, considéré comme le plus grand coureur de tous les temps.

