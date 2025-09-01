Walter Godefroot, ancien grand rival d'Eddy Merckx et ex-directeur sportif notamment de l'Allemand Jan Ullrich, est décédé lundi à l'âge de 82 ans, a rapporté l'agence Belga.

We pay tribute to Walter Godefroot, winner of Paris-Roubaix 1969.



Nous rendons hommage à Walter Godefroot, vainqueur de Paris-Roubaix 1969. pic.twitter.com/StQAjZfqm4 — Paris-Roubaix (@parisroubaix) September 1, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le Belge, emporté par la maladie de Parkinson, laisse derrière lui un palmarès fort de quatre Monuments du cyclisme et de dix étapes du Tour de France.

Le natif de Gand a remporté le Tour des Flandres à deux reprises, en 1968 et 1978, ainsi que Paris-Roubaix (1969) et Liège-Bastogne-Liège (1967). Il a également décroché deux victoires d'étapes au Tour d'Espagne ainsi que la course en ligne des Championnats de Belgique en 1965 et 1972. En 1975, il avait été le premier à s'imposer sur les Champs-Elysées à Paris lors du Tour de France.

Le Tour de France rend hommage à Walter Godefroot, vainqueur de dix étapes et premier coureur à s’imposer sur les Champs-Élysées lors de l’édition 1975.

Walter Godefroot remporta également le classement par points lors du Tour de France 1970. pic.twitter.com/mrHEmvNeZe — Tour de France™ (@LeTour) September 1, 2025

Eddy Merckx «profondément touché»

Après sa carrière de coureur, le Flandrien a été le directeur sportif de plusieurs équipes, jusqu'en 2007, notamment de la formation Telekom où il a dirigé l'Allemand Jan Ullrich, vainqueur du Tour de France 1997 avant d'avoir reconnu une dizaine d'années plus tard s'être dopé durant une partie de sa carrière. Godefroot n'a lui jamais fait aveu de dopage dans les équipes qu'il a dirigées.

Le décès de son ancien rival a «profondément touché» Eddy Merckx qui a salué auprès de l'AFP l'un de ses plus grands rivaux sur la route. Les performances de Walter Godefroot ont été «largement sous-estimées», a déclaré celui qui possède toujours à ce jour le plus beau palmarès du cyclisme.