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Para-athlétisme Un neuvième sacre pour Marcel Hug à Boston

ATS

20.4.2026 - 17:24

Marcel Hug a remporté lundi le marathon de Boston en fauteuil roulant pour la neuvième fois de sa carrière. Chez les femmes, Catherine Debrunner a dû se contenter du deuxième rang.

Marcel Hug a triomphé pour la neuvième fois dans les rues de Boston.
Marcel Hug a triomphé pour la neuvième fois dans les rues de Boston.
AP

Keystone-SDA

20.04.2026, 17:24

20.04.2026, 18:07

Le Thurgovien de 40 ans est toujours dans un monde à part. Il s'est imposé pour la quatrième fois consécutive, la neuvième au total en Nouvelle-Angleterre, bouclant les 42,195 kilomètres en 1h16'06, à seulement 33 secondes du record du parcours qu'il avait établi en 2024. Il a devancé de plus de six minutes et demie l'Américain Daniel Romanchuk.

Chez les femmes, Catherine Debrunner a dû se contenter de la deuxième place. La Thurgovienne a été battue par la Britannique Eden Rainbow-Cooper, qui l'a devancée d'un peu plus de deux minutes. La Lucernoise Manuela Schär a quant à elle échoué au pied du podium.

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