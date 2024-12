Début de saison de Coupe du monde un peu difficile pour les bobeurs suisses à Altenberg. Michael Vogt, le meilleur pilote, sera absent jusqu'à début janvier, mais de grands espoirs reposent sur lui à son retour.

Ce week-end, c'est donc en Allemagne, près de la frontière tchèque, que commence la nouvelle saison. Là où Michael Vogt a chuté l'hiver dernier et où son pousseur Sandro Michel s'est gravement blessé. Avec Vogt et Michel, le meilleur pilote suisse et le pousseur le plus rapide manqueront à l'appel. On ne sait pas encore si l'Argovien Michel pourra revenir au sport de haut niveau, alors que Vogt se remet encore d'une opération du disque intervertébral subie en août.

Le Schwytzois de 26 ans, 3e aux championnats du monde 2023, testera non seulement son dos dans les semaines à venir à Lillehammer, mais aussi et surtout le nouveau bob de Swiss-Sliding. Le projet «Neos» et la construction d'un nouveau bob à 2, qui doit tenir tête au matériel des Allemands, entre dans la dernière phase. Les premiers tests montrent que le nouvel engin est rapide et pourrait être utilisé durant la deuxième moitié de la saison.

Michael Vogt planifie son retour en Coupe du monde début janvier à Winterberg. En son absence, les plus grands espoirs suisses reposent sur sa compagne, Melanie Hasler. L'Argovienne de 26 ans est montée trois fois sur le podium la saison dernière en monobob et en bob à 2. Par ailleurs, la championne du monde junior Debora Annen va disputer sa première saison complète en Coupe du monde.

Il faut également s'attendre à un bond en avant de la part des deux pilotes Cédric Follador et Timo Rohner. L'objectif sera de se classer régulièrement dans le top 8. Au retour de Vogt, il s'agira pour eux de défendre cette deuxième place suisse en Coupe du monde.

Les Championnats du monde en mars à Lake Placid seront le point d'orgue de la saison. Il y aura deux week-ends de Coupe du monde en janvier à St-Moritz.

