  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme Un nouveau concept sur le Tour de Suisse pour attirer des stars

ATS

2.6.2026 - 14:18

À deux semaines du départ du Tour de Suisse, les préparatifs battent leur plein. Avec un format modifié sur cinq jours qui attire de nombreuses stars, un nouveau chapitre s'ouvre.

Le Tour de Suisse souhaite se donner un nouveau souffle.
Le Tour de Suisse souhaite se donner un nouveau souffle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.06.2026, 14:18

02.06.2026, 14:28

Comme beaucoup d'événements traditionnels dans le secteur du sport, le Tour de Suisse est confronté à de nouveaux défis pour rester compétitif et pertinent sur le long terme. C'est pourquoi les organisateurs ont imaginé un nouveau concept pour la 89e édition, notamment pour assurer la pérennité financière de l'événement.

Le nouveau format de course comprend cinq circuits répartis sur cinq jours. Les courses féminine et masculine se dérouleront le même jour, avec un départ et une arrivée au même endroit. Selon les responsables, cela crée un lien plus étroit avec les spectateurs et favorise l'égalité dans le cyclisme. «Nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau concept, nous créons un produit qui répond aux besoins actuels de tous les acteurs concernés», a déclaré la CEO Gabriela Buchs en conférence de presse à Aarbourg.

Des listes de départ de haut niveau

Ces ajustements sont également dictés par des considérations sportives. Alors que les stars du cyclisme mondial se concentrent de plus en plus sur les Grands Tours comme le Tour de France, le Giro et la Vuelta, les formats de course plus courts et plus intenses prennent de l'importance en préparation de ces compétitions.

Chez les hommes, de nombreuses stars mondiales figurent sur la liste de départ provisoire, notamment Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primož Roglič et Tom Pidcock. Côté helvétique, le champion de Suisse Mauro Schmid et Marc Hirschi se distinguent. Ce dernier fera son retour à la compétition après une fracture de la clavicule en avril.

Tour de Romandie. Tadej Pogacar en remet une couche et s’adjuge le titre !

Tour de RomandieTadej Pogacar en remet une couche et s’adjuge le titre !

La course féminine réunira elle aussi un plateau exceptionnel, avec notamment la Bernoise Marlen Reusser (vainqueur en 2023 et 2025), Demi Vollering (vainqueur en 2024), la Genevoise Elise Chabbey, Lotte Kopecky et la championne du monde Magdeleine Vallières. Il s'agit du plateau le plus relevé de l'histoire du Tour de Suisse féminin.

Cinq jours, trois régions linguistiques

Pour la première fois, le Tour de Suisse s'élancera d'Italie. Cette année, le départ sera donné le 17 juin à Sondrio in Valtellina, non loin de la frontière suisse. Les autres étapes se dérouleront à Locarno, Bad Ragaz et Aarbourg, où aura lieu un contre-la-montre. Le Tour de Suisse s'achèvera le 21 juin avec une étape reine à Villars-sur-Ollon.

Richard Chassot. «Le Tour de Romandie ne peut pas continuer sans un sponsor principal, mais…»

Richard Chassot«Le Tour de Romandie ne peut pas continuer sans un sponsor principal, mais…»

Les plus lus

Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles
Ils menottent une victime poignardée à mort : la police britannique vivement critiquée
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc
A 19 ans, il est jugé aux assises pour des viols commis dès l'âge de six ans
La dame de fer danoise qui aime préparer des petits pains et qui a tenu tête à Trump