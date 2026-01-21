Les fans de basket pourront bientôt voir davantage de matches du championnat de SBL. Swiss Basket a signé un accord avec le groupe carac pour diffuser plus de 20 matches de la fin de la saison 25-26.

Keystone-SDA ATS

En clair, cela signifie que carac va produire et diffuser un match en clair par journée. Le groupe diffusera ensuite une série de quarts de finale et une de demi-finales des play-off. L’accord comprend également la diffusion des matches de la finale du championnat, ainsi que la production et la retransmission de plusieurs rencontres de la Coupe de Suisse.

Président de Swiss Basketball, Andrea Siviero se réjouit de cet accord, comme on peut le lire dans le communiqué: «Le lancement de la production et la diffusion télévisuelle des matches de SBL est rendu possible grâce au soutien d’un partenaire de la Fédération et de la volonté de carac TV. Celui-ci s’inscrit pleinement dans la vision stratégique qui vise notamment à maximiser la visibilité du basket suisse.»