Tiger Woods participera la semaine prochaine à son premier tournoi professionnel depuis sept mois lors du Genesis Invitational, comptant pour le circuit PGA. Il se déroulera à Torrey Pines au nord de San Diego en raison des incendies à Los Angeles.

Il s'agira de sa première compétition professionnelle depuis le British Open en juillet et de sa première participation à un tournoi non majeur sur le circuit américain depuis qu'il a joué ce même Genesis il y a un an. Malade, l'Américain avait dû abandonner après le premier tour.