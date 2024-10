Noè Ponti maintient sa grande forme sur le circuit de la Coupe du monde en Asie. A Singapour, il a à nouveau remporté le 100 m papillon.

Noè Ponti s'est imposé à Singapour. ats

ATS

Sur 100 m quatre nages, le Tessinois a pris la 2e place avec un record de Suisse à la clef. Singapour est la troisième étape du Tour après Shanghai et Incheon. Ponti a repris là où il s'était arrêté dans la ville coréenne. Il a remporté le 100 m papillon en 48''60 en devançant le Néerlandais Nyls Korstanje de plus d'une demi-seconde. Il s'est ainsi assuré la «Triple couronne» après ses victoires à Shanghai et à Incheon.

Sur 100 m quatre nages, seul Léon Marchand a été plus rapide. Ponti a cédé 0''47 à la superstar française, mais avec un chrono de 50''39, le Tessinois a battu de 0''27 son propre record de Suisse, établi voici une semaine et demie à Shanghai.

Deuxième représentant suisse, Thierry Bollin a réalisé son deuxième meilleur temps sur le 50 m libre en 22''35. Il s'est classé 16e d'une course très relevée.

Vendredi, Ponti est inscrit sur le 200 m quatre nages. Bollin sera quant à lui au départ du 50 m dos, sa discipline de prédilection.

ats