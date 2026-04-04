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Ski alpinisme Un nouveau succès helvétique lors du sprint à Villars-sur-Ollon

ATS

4.4.2026 - 14:38

Le Suisse Jon Kistler s'est imposé lors de l'épreuve du sprint lors des finales de Coupe du monde samedi à Villars-sur-Ollon. Chez les dames, sa compatriote Marianne Fatton a terminé au pied du podium.

Jon Kistler s'est imposé lors de l'épreuve du sprint lors des finales de Coupe du monde samedi à Villars-sur-Ollon.
Jon Kistler s'est imposé lors de l'épreuve du sprint lors des finales de Coupe du monde samedi à Villars-sur-Ollon.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.04.2026, 14:38

04.04.2026, 16:07

Grâce à ce succès, Kistler s'est adjugé la 3e place du classement de la discipline, remporté par le Français Thibault Anselmet. Le Zurichois avait remporté l'argent en relais mixte lors des Jeux en février aux côtés de la Neuchâteloise Marianne Fatton.

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La championne olympique du sprint a dû se contenter d'une 4e place samedi, tandis que la Française Margot Ravinel a conquis le classement de la spécialité.

La finale de la Coupe du monde s'achève dimanche avec le relais mixte, également discipline olympique.

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