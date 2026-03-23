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Curling Quel exploit des Suissesses, sacrées championnes du monde !

ATS

23.3.2026 - 06:56

L'équipe de Suisse dames a créé la surprise en remportant le titre mondial dimanche à Calgary. Le CC Grasshopper Club Zurich, composé de Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et de la skip Xenia Schwaller, a battu le Canada 7-5 en finale.

Keystone-SDA

23.03.2026, 06:56

23.03.2026, 08:42

Les Suissesses poursuivent ainsi leur domination au Championnat du monde. Depuis 2012, la Suisse a remporté neuf médailles d'or, ainsi que l'argent en 2024 et 2025. Durant cette période, le titre n'est revenu que cinq fois à une autre équipe que la Suisse (le Mondial 2020 a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19).

Xenia Schwaller. «Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, y compris en Suisse»

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La Suisse a ainsi remporté depuis 2012 autant de médailles d’or qu’elle n’en avait remporté auparavant dans toute l’histoire des Championnats du monde féminins. De 1979 à 2012, la Suisse avait remporté deux médailles d’or, deux d’argent et cinq de bronze chez les dames.

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour la skip Xenia Schwaller et ses équipières. La formation zurichoise disputait sa première grande compétition internationale dans l'élite après avoir créé une première surprise en battant le CC Aarau de Silvana Tirinzoni lors des récents championnats de Suisse, qualificatifs pour ce Mondial.

Championnat suisse de curling. Coup de tonnerre à Berne : les équipes de Tirinzoni et Schwaller battues

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Une finale parfaitement maîtrisée

Battues en ouverture de ces joutes canadiennes par le Japon, les Suissesses ont remporté leurs 13 matches suivants à Calgary. Et elles ont maîtrisé leur sujet dans une finale où elles n'ont jamais été menées au score par le Canada de Kerri Einarson. Elles ont ainsi mené 2-0, 4-2, puis 6-4 après le huitième end.

Mais les Canadiennes ne sont pas parvenues à recoller une troisième fois au score. Les favorites du tournoi ont recollé à 6-5 après le neuvième end, et Xenia Schwaller a parfaitement géré le «money time» lors de l'ultime manche: elle a scellé l'issue de cette finale avec son avant-dernière pierre, chassant les pierres canadiennes grâce à un «take-out» parfaitement exécuté.

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