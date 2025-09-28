  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme Un panache XXL : Pogacar attaque à 104 km et garde l’arc-en-ciel

ATS

28.9.2025 - 16:16

Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.

Keystone-SDA

28.09.2025, 16:16

28.09.2025, 17:04

Au terme des 267,5 km de course avec près de 5500 m de dénivellation, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.

L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.

Copier-coller

Pogacar (27 ans) s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée après avoir un temps roulé avec l'Espagnol Juan Ayuso et le Mexicain Isaac Del Toro, deux de ses coéquipiers chez UAE. Il a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but.

Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021). Il a également rejoint Eddy Merckx, qui était le seul à avoir réussi le doublé Tour de France - championnat du monde. Le légendaire Belge l'avait fait en 1971 et 1974.

«Très difficile»

«Les côtes étaient de plus en plus difficiles au fil des tours et il fallait faire attention et récupérer de l'énergie dans les descentes. Cela a été très difficile, même dans le dernier tour», a déclaré le vainqueur.

Selon l'UCI, près d'un million de spectateurs ont suivi l'épreuve. «La course a été incroyable et l'expérience que nous avons vécue tous ensemble aussi. La semaine a été très fructueuse», a encore ajouté le Slovène, questionné sur l'impact de ces premiers Mondiaux de l'histoire disputés sur le continent africain.

Les Suisses n'ont jamais été vraiment dans le coup pour les médailles. Marc Hirschi a été le mieux classé (18e à 10'06) alors que Jan Christen a fini 29e et avant-dernier à 11'55 puisque seuls trente coureurs ont terminé la course.

