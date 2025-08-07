La 4e édition du Tour de Romandie féminin débutera le 15 août avec un chrono inédit. Demi Vollering et Elise Chabbey assureront le spectacle sur trois étapes entre le Chablais vaudois et valaisan.

Richard Chassot a concocté un Tour de Romandie féminin très montagneux. KEYSTONE

Après un Tour de France Femmes qui a battu des records d'audience et un Euro 2025 qui a attiré les foules dans les stades, le Tour de Romandie féminin (TDRF) espère surfer sur la vague en proposant un parcours montagneux.

Pour sa quatrième édition, la boucle romande innove avec un contre-la-montre en côte de 4,4 km, une première dans l'histoire du TDRF. L'arrivée à Villars-sur-Ollon avec une pente régulière de 295m de dénivelé promet des premiers écarts, «sans tuer la course», a promis Richard Chassot en conférence de presse jeudi.

Montée décisive vers La Tsoumaz

Suivra une étape de montagne de 123,2 km et près de 1650 m de dénivelé positif, avec en point d'orgue une montée sèche vers La Tsoumaz qui devrait être décisive pour le général. L'étape finale de 122,1 km et 1404 m de dénivelé, réparti sur cinq montées, se disputera autour d'Aigle. Elle a été pensée pour les attaques de baroudeuses, telles que la Genevoise Elise Chabbey qui a coché l'étape

Disputé avant les Mondiaux de VTT disputés en Valais, le TDRF doit s'adapter et fait exceptionnellement suite au Tour de France Femmes (TDFF) cette année. Elise Chabbey, qui a gagné le maillot à pois de l'épreuve, avoue ressentir une certaine fatigue. «J'effectue ce jeudi ma première sortie depuis le Tour, et je me sens encore en phase de récupération» a déclaré la Genevoise.

Reusser incertaine

Au moment de désigner la favorite de l'épreuve, Demi Vollering fait figure d'épouvantail. La Néerlandaise a déjà remporté l'épreuve en 2023. Cette saison, elle a gagné le Tour d'Espagne et a terminé à la deuxième place finale du TDFF.

De son côté, la Bernoise Marlen Reusser, lauréate du Tour de Suisse, est incertaine à la suite de son forfait lors du Tour de France, où elle était malade. La Belge Lotte Kopecky, victorieuse sur les routes romandes l'an passé, aura de la peine à récidiver. La Belge vit une saison compliquée, à l'image de sa Grande Boucle où elle a été transparente.

Au total, les coureuses devront parcourir près de 250 kilomètres en trois jours. Deux équipes suisses figurent au départ, Roland et Nexetis. Cette dernière, nouvelle venue dans le monde du cyclisme professionnel, est la seule équipe du niveau continental à s'aligner sur la ligne de départ.