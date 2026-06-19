  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Europe Un patron promet «des centaines de millions» de dollars dès l'an 1

ATS

19.6.2026 - 14:26

La NBA Europe versera dès la première année à ses futurs membres «des centaines de millions» de dollars. L'un de ses patrons, George Aivazogloua, l'a promis dans un entretien à l'AFP, détaillant en partie le modèle économique d'une ligue bâtie pour «les 100 prochaines années».

La NBA devrait faire ses débuts à l'automne 2027 (photo d’illustration).
La NBA devrait faire ses débuts à l'automne 2027 (photo d’illustration).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.06.2026, 14:26

Ce projet, en partenariat avec la Fédération internationale (FIBA) et dont le lancement est prévu à l'automne 2027, suscite des interrogations quant à sa viabilité économique. Notamment en raison du delta supposé entre l'investissement initial exigé et les hypothétiques profits, alors que quasiment tous les grands clubs européens perdent de l'argent.

En échange d'une prise de participation pour un montant oscillant pour l'instant «entre 500 millions et un milliard» de dollars selon M. Aivazoglou, les franchises (12 au départ) deviendront «actionnaires» de la future ligue et en recevront donc des bénéfices une fois qu'elle sera rentable.

A ces potentiels profits s'ajouteront les revenus directs (billetterie, merchandising, éventuels droits télévisés). «L'actif NBA Europe représentera à terme des dizaines de milliards de dollars» a assuré M. Aivazoglou, à la tête de la division Europe et Moyen-Orient de la NBA.

La somme exigée par la NBA pour intégrer la future ligue avait cependant été jugée en janvier exorbitante et rédhibitoire auprès de l'AFP par source interne à QSI (Qatar Sports Investment), la maison mère du PSG, car rendant la future franchise non viable économiquement.

«Centaines de millions»

La NBA est consciente de l'ampleur des investissements demandés et ne s'attend pas à ce que la ligue soit rentable dès le premier jour, a-t-on appris de source proche du dossier. Elle mettra donc en place un mécanisme assurant aux franchises de gagner de l'argent dès la première année, a-t-on poursuivi de même source.

«Les équipes vont bénéficier de redistributions centralisées très significatives de la part de la ligue: nous parlons, au total, de centaines de millions par an, voire de milliards sur les 10 premières années d'existence» a expliqué M. Aivazglou.

Les équipes non permanentes (4 au départ) seront également concernées par ce mécanisme, dont une part sera fixe et l'autre indexée sur les performances, a-t-on appris de source proche du dossier. Au total, la NBA prévoit d'injecter trois milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) pour couvrir les pertes initiales et apporter sa force de frappe dans les secteurs commerciaux, communication, opérationnels etc.

Troisième phase à venir

M. Aivazoglou a affirmé que la ligue nord-américaine avait reçu «plusieurs candidatures pour chacune des 12 villes» qu'elle cible pour accueillir une franchise permanente, y compris Paris et Lyon.

L'Asvel, détenue par Tony Parker, a déposé une offre alors que QSI avait indiqué en mars à l'AFP qu'elle allait faire de même. EuroStep Ventures (ESV), propriétaire des Metropolitans de Levallois-Perret (3e division), est par ailleurs candidat à Paris.

Interrogée par l'AFP, la NBA n'a pas voulu confirmer ni infirmer une éventuelle candidature de l'Olympique Lyonnais. La ligue a dressé une liste réduite «des meilleurs investisseurs et partenaires possible» pour chacune des 12 villes, avec lesquels elle est engagée «dans des discussions» jusqu'au 29 juin, a précisé M. Aivazoglou.

Place ensuite à la troisième phase du processus, interne à la NBA. «Nous devons présenter les résultats de cette (deuxième) phase à notre conseil d'administration, idem pour la FIBA. Ensuite nous passerons aux étapes suivantes, lors desquelles il pourrait y avoir des annonces» a expliqué M. Aivazoglou.

Le dirigeant grec s'est enfin dit «optimiste» au sujet des discussions menées avec l'Euroligue, dont il a rencontré les dirigeants, avec ceux de la FIBA, le 10 juin à Mies au siège de la Fédération internationale. «C'était une réunion vraiment productive (...) Nous sommes clairement dans une dynamique positive» a-t-il ainsi estimé, répétant que la NBA avancerait «avec ou sans l'Euroligue», avec qui elle rentre en concurrence.

Les plus lus

Donald Trump raille Giorgia Meloni et provoque un malaise
Trouver une imprimante à Versailles? Les coulisses surréalistes de l’accord de Trump
De violents orages pourraient toucher la Suisse en fin de journée
Manzambi rayonne, Xhaka règle ses comptes et la Nati souffle
Cyril Hanouna annonce départs, promotions et salaires