  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Un personnage au coeur d'un vaste scandale de dopage est mort

Gregoire Galley

4.11.2025

L'Américain Victor Conte, ancien directeur du laboratoire Balco, au cœur d'un vaste scandale de dopage organisé, est mort lundi à l'âge de 75 ans, a annoncé son entreprise de nutrition sportive Snac.

L'Américain Victor Conte est mort lundi à l'âge de 75 ans.
L'Américain Victor Conte est mort lundi à l'âge de 75 ans.
ats

Agence France-Presse

04.11.2025, 07:56

Conte avait été emprisonné pour quatre mois en 2005 pour avoir été au cœur d'un vaste scandale de dopage avec son laboratoire Balco, qui avait entraîné la chute de la vedette américaine du sprint Marion Jones, mais aussi terni l'image du sprinteur britannique Dwain Chambers ou encore plusieurs stars du baseball.

Après avoir nié pendant des années toute pratique dopante, Marion Jones avait admis s'être dopé et avoir menti à des agents fédéraux, ce qui lui a valu six mois de prison en 2008 et le retrait de ses trois médailles d'or olympiques gagnées aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Conte avait tenté quelques années plus tard de réhabiliter son image en se présentant comme un pourfendeur du dopage, et dénonçait les Jeux comme «une escroquerie» avec «un usage massif de produits dopants dans le sport d'élite».

Les plus lus

Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
Jérôme Commandeur: «On a eu des fous rires incontrôlables»
«On ne sait jamais si on rentrera vivant» - Ces chauffeurs routiers défient la mort !
Une femme retrouvée morte calcinée en Alsace, son fils recherché
Le nombre de morts sur les routes suisses explose
«Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !