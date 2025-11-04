L'Américain Victor Conte, ancien directeur du laboratoire Balco, au cœur d'un vaste scandale de dopage organisé, est mort lundi à l'âge de 75 ans, a annoncé son entreprise de nutrition sportive Snac.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Conte avait été emprisonné pour quatre mois en 2005 pour avoir été au cœur d'un vaste scandale de dopage avec son laboratoire Balco, qui avait entraîné la chute de la vedette américaine du sprint Marion Jones, mais aussi terni l'image du sprinteur britannique Dwain Chambers ou encore plusieurs stars du baseball.

Après avoir nié pendant des années toute pratique dopante, Marion Jones avait admis s'être dopé et avoir menti à des agents fédéraux, ce qui lui a valu six mois de prison en 2008 et le retrait de ses trois médailles d'or olympiques gagnées aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Conte avait tenté quelques années plus tard de réhabiliter son image en se présentant comme un pourfendeur du dopage, et dénonçait les Jeux comme «une escroquerie» avec «un usage massif de produits dopants dans le sport d'élite».