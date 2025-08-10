Une fin amère après un triomphe ! Le pilote de Nascar Connor Zilisch s'est cassé la clavicule en tombant de sa voiture samedi après sa victoire à Watkins Glen dans l’Etat de New York aux Etats-Unis.

I've watched racing for 35 yrs and I've never seen anything like this happen. Zilisch the biggest young star in Nascar you hate to see something so flukey like this happen to the kid. pic.twitter.com/JCl5dPaHoM — Wesley Colvin (@TruUKFan) August 9, 2025

Connor Zilisch venait de remporter sa sixième victoire de la saison lorsqu'il est monté sur le toit de sa Chevrolet pour célébrer son triomphe. Malheureusement, son pied gauche est resté coincé dans la vitre du conducteur. Déséquilibré, le jeune homme de 19 ans est tombé la tête la première sur l'asphalte.

Suite à cette violente chute, le natif de Charlotte est resté de longues minutes immobile. Immédiatement, des ambulanciers l’ont pris en charge avant de l’emmener à l'hôpital.

Deux heures après l'accident, Connor Zilisch a rassuré ses fans sur X : «Je suis sorti de l'hôpital et je vais déjà mieux. Merci à tous les ambulanciers pour leur rapidité». Les examens n'auraient pas révélé de blessure grave à la tête, mais sa clavicule aurait été cassée. «Je suis reconnaissant que ce ne soit pas plus grave», a conclu le pilote.