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Athletissima De Ouchy à la Pontaise, un plateau de très grande qualité

ATS

19.6.2026 - 14:20

Agendé le vendredi 21 août, avec la perche masculine à Ouchy le jeudi, le meeting Athletissima devrait être une excellente cuvée. En plus des Américains, il y aura les meilleurs athlètes suisses.

Jacky Delapierre peut déjà afficher un large sourire à deux mois du meeting d’Athletissima.
Jacky Delapierre peut déjà afficher un large sourire à deux mois du meeting d’Athletissima.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.06.2026, 14:20

Avec Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (100 m haies) et Simon Ehammer (longueur), Jacky Delapierre pouvait déjà afficher un large sourire. L'athlétisme suisse vit une période dorée et le patron du meeting lausannois s'en réjouit.

Et comme il n'y a pas de sélections pour des Mondiaux ou des JO, les athlètes américains et jamaïcains n'ont pas ces obligations qui tombent souvent mal pour certains meetings européens. Sur le 100 m haies, Kambundji se frottera à l'Américaine Masai Russell et à la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde. Sans Keely Hodgkinson, Audrey Werro fera face à Femke Broeders-Bol, comme lors de la réunion d'Ostrava.

Athlétisme. Audrey Werro a changé de statut et le vit très bien : «Ce record me motive»

AthlétismeAudrey Werro a changé de statut et le vit très bien : «Ce record me motive»

Quant à Simon Ehammer (8m51), il devra se battre avec Miltiadis Tentoglou (8m49) et Gerson Baldé (8m46).

Mais le public lausannois aura bien entendu la chance de voir encore Angelica Moser à la perche, Ajla Del Ponte, Sarah Atcho-Jaquier et Emma van Camp sur 100 m et très vraisemblablement Mujinga Kambundji sur 200 m. Sans oublier le relais 4x100 m qui bouclera le meeting comme c'est devenu la tradition.

Sur le 200 m messieurs, Letsile Tebogo et Gout Gout seront opposés. Et le quadruple champion du monde Noah Lyles ? «Il veut venir, précise Jacky Delapierre. Mais là, c'est moi qui décide si le budget le permet. On en saura davantage ces jours qui viennent.»

Athletissima. Phénomène du sprint, Gout Gout sera de la partie à Lausanne

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Le boss a déjà mis sur pied quelques courses de très haut niveau (5000 m messieurs, 800 m messieurs, 400 m haies messieurs), ainsi qu'un concours à la perche le jeudi 20 août à Ouchy avec tous les meilleurs athlètes et bien évidemment Armand Duplantis, qui aimerait battre son record lausannois de 6m15.

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