Agendé le vendredi 21 août, avec la perche masculine à Ouchy le jeudi, le meeting Athletissima devrait être une excellente cuvée. En plus des Américains, il y aura les meilleurs athlètes suisses.

Jacky Delapierre peut déjà afficher un large sourire à deux mois du meeting d’Athletissima. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (100 m haies) et Simon Ehammer (longueur), Jacky Delapierre pouvait déjà afficher un large sourire. L'athlétisme suisse vit une période dorée et le patron du meeting lausannois s'en réjouit.

Et comme il n'y a pas de sélections pour des Mondiaux ou des JO, les athlètes américains et jamaïcains n'ont pas ces obligations qui tombent souvent mal pour certains meetings européens. Sur le 100 m haies, Kambundji se frottera à l'Américaine Masai Russell et à la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde. Sans Keely Hodgkinson, Audrey Werro fera face à Femke Broeders-Bol, comme lors de la réunion d'Ostrava.

Quant à Simon Ehammer (8m51), il devra se battre avec Miltiadis Tentoglou (8m49) et Gerson Baldé (8m46).

Mais le public lausannois aura bien entendu la chance de voir encore Angelica Moser à la perche, Ajla Del Ponte, Sarah Atcho-Jaquier et Emma van Camp sur 100 m et très vraisemblablement Mujinga Kambundji sur 200 m. Sans oublier le relais 4x100 m qui bouclera le meeting comme c'est devenu la tradition.

Sur le 200 m messieurs, Letsile Tebogo et Gout Gout seront opposés. Et le quadruple champion du monde Noah Lyles ? «Il veut venir, précise Jacky Delapierre. Mais là, c'est moi qui décide si le budget le permet. On en saura davantage ces jours qui viennent.»

Le boss a déjà mis sur pied quelques courses de très haut niveau (5000 m messieurs, 800 m messieurs, 400 m haies messieurs), ainsi qu'un concours à la perche le jeudi 20 août à Ouchy avec tous les meilleurs athlètes et bien évidemment Armand Duplantis, qui aimerait battre son record lausannois de 6m15.

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