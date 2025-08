La belle série de Roman Mityukov a pris fin vendredi. En quête d'une quatrième médaille consécutive sur 200 m dos dans un championnat intercontinental, le Genevois a dû se contenter d'un 7e rang aux Mondiaux de Singapour. Noè Ponti visera quant à lui une deuxième médaille samedi, en finale du 100 m papillon.

Mityukov hors du podium. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Médaillé de bronze des JO de Paris 2024, double médaillé mondial (bronze en 2023, argent en 2024) dans cette épreuve, Roman Mityukov n'a pas à rougir de cet «échec». Même s'il n'a pu faire mieux que 1'55''57, alors qu'il avait nagé 0''74 plus vite la veille en demi-finales pour établir un nouveau record de Suisse.

L'or et l'argent, conquis par le Hongrois Hubert Kos (1'53''19, record d'Europe) et par le Sud-Africain Pieter Coetze (1'53''36, record d'Afrique et 10e chrono de l'histoire) étaient hors de portée de Roman Mityukov. Et le médaillé de bronze Yohann Ndoye-Brouard a nagé en 1'54''62, soit 0''21 de mieux que son record de Suisse.

«C'était compliqué. Je me suis senti fatigué, après 150 mètres j'étais même cuit», a relevé à l'issue de cette finale le Genevois, qui était en avance sur le temps de passage de son record de Suisse à mi-course. «J'ai essayé de tout donner, mais je sentais que je n'avais plus d'énergie à la fin», a-t-il ajouté au micro de RSI.

«J'ai juste craqué»

«J'ai juste craqué, je ne sais pas pourquoi. C'est une année post-olympique, mais c'est frustrant. Je voulais faire mieux, et je pense que je le pouvais. Mais ce n'était pas mon jour. J'espère que ça le sera la prochaine fois», a-t-il encore expliqué, extrêmement lucide malgré la déception.

«On va analyser cela avec mon coach pour voir ce qui s'est mal passé. On va très vite passer à la suite, de toute manière on n'a pas le choix», a encore glissé Roman Mityukov, qui va sans doute très vite oublier sa déception pour reprendre l'entraînement avec une rage de vaincre décuplée.

«C'est dommage, mais cela me donne de la motivation pour la suite. J'ai battu mon record de Suisse, donc je sais que suis encore en train de progresser», a d'ailleurs déclaré plus positivement le Genevois, dont l'objectif ultime est d'être au sommet de son art lors des JO de Los Angeles 2028.

Ponti en pole sur 100 pap'

En argent sur 50 m papillon lundi dernier, Noè Ponti visera quant à lui un deuxième podium dans ces joutes. Le Tessinois de 24 ans s'est qualifié avec brio pour la finale du 100 pap' prévue samedi à 13h43 heure suisse. Il a les moyens de devenir le premier champion du monde en grand bassin de l'histoire de la natation suisse.

Auteur du meilleur temps des séries (50''68), Noè Ponti a récidivé en demi-finales (50''18). Le médaillé de bronze des JO 2021 sur la distance n'est resté qu'à 0''02 de son record de Suisse, en donnant l'impression de gérer son effort sur les 10-15 derniers mètres.

«J'ai plus ou moins nagé à fond», a-t-il toutefois assuré à l'heure de l'interview en zone mixte. Mais «je savais que je n'aurais aucun problème à nager un temps suffisant pour passer en finale», a poursuivi le Tessinois, qui s'attend à une finale «très serrée».

Sacré sur 50 m papillon à Singapour, Maxime Grousset a ainsi lui aussi maîtrisé son sujet dans la première demi-finale. Le Français, titré en 2023 sur 100 pap', l'a gagnée en 50''25 sans forcer son talent. Les Canadiens Josh Liendo (50''24) et Ilya Kharun (50''39) joueront également les médailles samedi.