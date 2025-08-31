  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

VTT Les Helvètes brillent en cross-country aux Gets

ATS

31.8.2025 - 14:56

Les Suisses ont réussi leur répétition générale avant «leurs» Mondiaux organisés en Valais. Alessandra Keller a pris la 2e place de la manche de Coupe du monde de cross-country dames disputée aux Gets, où Mathias Flückiger s'est classé 3e chez les messieurs.

Alessandra Keller a parfaitement réussi sa répétition générale avant les Mondiaux en Valais.
Alessandra Keller a parfaitement réussi sa répétition générale avant les Mondiaux en Valais.
ats

Keystone-SDA

31.08.2025, 14:56

31.08.2025, 17:29

Déjà 2e en short track vendredi en Haute Savoie, Alessandra Keller a fait aussi bien dimanche pour signer son deuxième podium de la saison dans la discipline olympique du VTT. Elle avait également pris la 2e place mi-juillet en Andorre, où elle avait connu la victoire en short track.

Comme vendredi, la Nidwaldienne n'a été devancée que par Jenny Rissveds. Elle n'a rien pu faire face à la Suédoise, qui l'a emporté avec 1'12 d'avance sur sa première poursuivante pour s'imposer comme la femme à battre dans deux semaines à Crans-Montana.

VTT. Keller rayonnante à l’approche des Mondiaux en Valais

VTTKeller rayonnante à l’approche des Mondiaux en Valais

Mathias Flückiger a pour sa part décroché son deuxième podium de la saison en cross-country après son 2e rang de Leogang en juin. Le Bernois de 36 ans, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, a concédé 19'' au vainqueur, le Français Luca Martin. Deuxième meilleur Suisse, Fabio Püntener a terminé 9e, comme Jolanda Neff chez les dames.

Tout ce petit monde va désormais mettre le cap sur le Valais. Les épreuves de short track des Mondiaux 2025 sont prévues le mardi 9 septembre à Zermatt, alors que les médailles en cross-country seront attribuées à Crans-Montana le samedi 13 (dames) et le dimanche 14 (messieurs).

Avec des disciplines méconnues. Tout ce qu'il faut savoir sur les Mondiaux de VTT en Valais

Avec des disciplines méconnuesTout ce qu'il faut savoir sur les Mondiaux de VTT en Valais

Les plus lus

Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !
Lausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages
Greta Thunberg en tête d'une nouvelle flottille pour Gaza
La rave party de Fontjoncouse se poursuit, plusieurs gardes à vue