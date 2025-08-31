Les Suisses ont réussi leur répétition générale avant «leurs» Mondiaux organisés en Valais. Alessandra Keller a pris la 2e place de la manche de Coupe du monde de cross-country dames disputée aux Gets, où Mathias Flückiger s'est classé 3e chez les messieurs.

Alessandra Keller a parfaitement réussi sa répétition générale avant les Mondiaux en Valais. ats

Keystone-SDA ATS

Déjà 2e en short track vendredi en Haute Savoie, Alessandra Keller a fait aussi bien dimanche pour signer son deuxième podium de la saison dans la discipline olympique du VTT. Elle avait également pris la 2e place mi-juillet en Andorre, où elle avait connu la victoire en short track.

Comme vendredi, la Nidwaldienne n'a été devancée que par Jenny Rissveds. Elle n'a rien pu faire face à la Suédoise, qui l'a emporté avec 1'12 d'avance sur sa première poursuivante pour s'imposer comme la femme à battre dans deux semaines à Crans-Montana.

Mathias Flückiger a pour sa part décroché son deuxième podium de la saison en cross-country après son 2e rang de Leogang en juin. Le Bernois de 36 ans, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, a concédé 19'' au vainqueur, le Français Luca Martin. Deuxième meilleur Suisse, Fabio Püntener a terminé 9e, comme Jolanda Neff chez les dames.

Tout ce petit monde va désormais mettre le cap sur le Valais. Les épreuves de short track des Mondiaux 2025 sont prévues le mardi 9 septembre à Zermatt, alors que les médailles en cross-country seront attribuées à Crans-Montana le samedi 13 (dames) et le dimanche 14 (messieurs).