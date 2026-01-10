Alexis Bayard s'est illustré aux Emirats arabes unis. L'épéiste valaisan a pris la troisième place d'une épreuve Coupe du monde à Fujairah. Il a signé le troisième podium de sa carrière à ce niveau.

Alexis Bayard a pris la troisième place d'une épreuve Coupe du monde à Fujairah (archive). IMAGO/ZUMA Press

Le Suisse âgé de 29 ans a été battu 15-9 en demi-finale par le Danois Conrad Kongstad. «J'ai été déçu de perdre ce match, mais au final cela a été un très bon tournoi pour moi», a-t-il commenté.

Deux autres Helvètes ont terminé dans le top 20, à savoir Sven Vineis (16e) et Ian Hauri (19e). Chez les dames, la meilleure Suissesse a été Pauline Brunner (31e).