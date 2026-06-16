Tadej Pogacar participe pour la première fois au Tour de Suisse à partir de mercredi. Ceci avec le double objectif d'ajouter la course par étapes helvète à sa collection et de fignoler sa préparation pour le Tour de France.

Lors du Tour de Romandie, Tadej Pogacar n’avait laissé que des miettes à ses adversaires. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Slovène aimerait remplir son bingo personnel, qu'il s'applique à cocher case après case, avec cette épreuve qui compte parmi les sept les plus prestigieuses d'une durée d'une semaine.

Le Dauphiné (devenu le Tour Auvergne-Rhône-Alpes), Paris-Nice, le Tour de Catalogne, Tirreno-Adriatico et le Tour de Romandie sont déjà dans la musette du leader d'UAE. S'il s'impose dimanche à Villars-sur-Ollon, il ne resterait au quadruple vainqueur du Tour de France plus que le Tour du Pays basque, qu'il n'a plus disputé depuis 2021, pour compléter le «Big Seven».

Pogacar aime bien la Suisse où il est devenu champion du monde en 2024 après un raid exceptionnel de 100 kilomètres, avant de remporter le Tour de Romandie début mai avec quatre victoires d'étape à la clé.

Il s'est ensuite retiré, comme la moitié du peloton, dans la Sierra Nevada espagnole afin de commencer sa préparation pour le Tour de France où il visera un cinquième titre du 4 au 26 juillet. Ce qui passe aussi par une petite cure d'amaigrissement après avoir pris quelques kilos de muscles pour les classiques du printemps.

«Je me sens fort»

«On a fait un bon bloc d'entraînement en altitude, souligne-t-il. L'entraînement s'est très bien passé, tant sur un plan personnel que pour l'équipe, et je me sens fort et motivé à l'heure de commencer le Tour de Suisse. Que ce soit une première rend l'affaire encore plus excitante.»

Le Tour de Suisse doit lui permettre de procéder à d'ultimes réglages en course avant un «rappel altitude» à Isola 2000 où l'ours slovène a ses habitudes. Le fait que cette 89e édition ait été ramenée de huit à cinq jours pour assurer l'avenir financier de l'épreuve n'est certainement pas pour lui déplaire, lui qui exprime régulièrement sa lassitude des courses par étapes et son cortège d'obligations.

La course dames se disputant en parallèle, le double champion du monde pourra partager la route avec sa compagne Urska Zigart, qui court pour l'équipe AG Insurance Soudal.

Pogacar sera entouré d'une partie de l'effectif qui l'escortera sur le Tour avec Felix Grossschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narvaez, Domen Novak, Nils Politt et Tim Wellens. Face aux Richard Carapaz, Antonio Tiberi, Lenny Martinez ou Primoz Roglic, il sera évidemment le grand favori mercredi au départ de Sondrio, en Italie, pour ramener un troisième Tour de Suisse consécutif à la formation émiratie après Adam Yates en 2024 et Joao Almeida l'an dernier.

Les deux premières étapes proposent un final pour puncheurs, ce qui pourrait inspirer Mathieu van der Poel, l'autre tête d'affiche, Tom Pidcock, Romain Grégoire et... Pogacar. Il y aura ensuite samedi un contre-la-montre individuel de 23,7 km plutôt plat, avant l'étape-reine du dernier jour à Villars-sur-Ollon avec 4'200 mètres de dénivelé positif en seulement 150 kilomètres et la triple ascension du col de la Croix.