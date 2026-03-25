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Cyclisme Un premier podium pour Schmid à la Settimana Coppi e Bartali

ATS

25.3.2026 - 17:07

Mauro Schmid est monté sur le podium lors de la 1re étape de la Settimana Coppi e Bartali. Après 161 km, le Zurichois de 26 ans n’a dû s’incliner que face au Français Axel Laurance lors du sprint à Barolo.

Mauro Schmid échoue de peu face au Français Axel Laurance (image d’archives).
Mauro Schmid échoue de peu face au Français Axel Laurance (image d’archives).
EPA

Keystone-SDA

25.03.2026, 17:07

25.03.2026, 17:12

Schmid, qui portait le maillot de champion de Suisse, confirme ainsi sa grande forme en ce début de saison. Après sa 2e place au général du Tour Down Under et deux victoires d'étape à Oman, il a manqué de peu sa troisième victoire de la saison lors de la première étape de cette course de cinq jours de l'Europe Tour en Italie.

Il y a trois ans, Schmid avait remporté le classement général de cette course transalpine.

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