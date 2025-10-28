Battu dans ses deux premières sorties, Houston a cueilli lundi son premier succès de la saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont écrasé les Brooklyn Nets 137-109.

Keystone-SDA ATS

L'intérieur genevois de 31 ans a été aligné durant 14 minutes, son plus long temps de jeu en trois matches. Il a inscrit 8 points – à 4/4 au tir -, capté 1 rebond et contré 2 tirs adverses.

Les Rockets ont pu compter sur Tari Eason (22 points en sortant du banc), Alperen Sengün (21 points, 6 assists, 6 rebonds) et Kevin Durant (19 points) pour faire la différence. Ils ont ainsi infligé aux Nets leur quatrième défaite en quatre parties.