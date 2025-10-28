  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Un premier succès pour les Rockets de Clint Capela

ATS

28.10.2025 - 07:40

Battu dans ses deux premières sorties, Houston a cueilli lundi son premier succès de la saison en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont écrasé les Brooklyn Nets 137-109.

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:40

28.10.2025, 07:45

L'intérieur genevois de 31 ans a été aligné durant 14 minutes, son plus long temps de jeu en trois matches. Il a inscrit 8 points – à 4/4 au tir -, capté 1 rebond et contré 2 tirs adverses.

Les Rockets ont pu compter sur Tari Eason (22 points en sortant du banc), Alperen Sengün (21 points, 6 assists, 6 rebonds) et Kevin Durant (19 points) pour faire la différence. Ils ont ainsi infligé aux Nets leur quatrième défaite en quatre parties.

Les plus lus

A Tokyo, Trump conquis par la nouvelle première ministre japonaise
Logement en Suisse: qui peut encore se le permettre?
«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico
Suspect du meurtre de Kirk autorisé à comparaître en tenue normale
Avant même son passage, Melissa fait déjà des morts en Jamaïque
Vincent Cassel célèbre les 29 ans de sa compagne Narah Baptista