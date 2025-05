Battu à domicile dans les deux premiers matches de la série, Cleveland a relancé ses actions face aux Pacers en demi-finale de la Conférence Est de NBA. Les Cavaliers sont allés s'imposer 126-104 sur le parquet d'Indiana vendredi lors de l'acte III.

Keystone-SDA ATS

Emmenés par leur arrière All Star Donovan Mitchell (43 points, 9 rebonds), les Cavaliers ont forcé la décision dans le deuxième quart-temps. Un partiel de 25-4 a alors permis à la tête de série no 1 de la Conférence Est de faire passer le score de 36-36 à 61-40.

Menés de 24 points (69-45) après 1'33 de jeu dans le troisième quart, les Pacers sont revenus à 11 longueurs (104-93) à 8'26 de la fin du match. Mais les Cavaliers ont rapidement ôté tout espoir à leurs adversaires en réussissant deux paniers consécutifs à 3 points pour reprendre le large (112-95).

Denver reprend la main

Le deuxième match de la soirée fut bien plus serré, et s'est d'ailleurs joué en prolongation. A l'Ouest, les Nuggets ont repris l'avantage (2-1) face au Thunder, meilleure équipe de la saison régulière, en s'imposant 113-104 vendredi dans le Colorado. Denver a forcé la décision en marquant les 7 premiers points en «overtime».

Les deux candidats au titre de MVP de la saison, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, ont souffert dans cette partie. Le pivot de Denver a certes réussi 20 points et 16 rebonds, mais il a manqué ses 10 tentatives à 3 points. Le meneur d'OKC a quant à lui cumulé 18 points, 13 rebonds et 7 assists, mais avec un piètre 7/22 au tir.