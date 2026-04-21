  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Un premier trophée individuel pour Victor Wembanyama

ATS

21.4.2026 - 07:23

Victor Wembanyama a remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison de NBA. Le pivot de San Antonio est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à rafler la statuette, en attendant un éventuel MVP.

Victor Wembanyama a remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison de NBA.
Victor Wembanyama a remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison de NBA.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.04.2026, 07:23

Le sacre du géant de 2,24 mètres était attendu tant il a dominé: il a été sélectionné comme premier choix (sur trois) par la totalité d'un panel de journalistes.

Le Français succède à l'intérieur de Cleveland Evan Mobley, sacré l'an dernier en ayant profité de l'inéligibilité de Wembanyama, victime d'une thrombose veineuse qui a mis un terme à sa saison dès février.

NBA. Récompense de MVP : «Wemby», SGA et Jokic sont les trois finalistes

NBARécompense de MVP : «Wemby», SGA et Jokic sont les trois finalistes

Les plus lus

Sous le feu des critiques, la ministre du Travail de Trump quitte le gouvernement
Mexique : une attraction touristique majeure touchée par un drame !
Face à Donald Trump, Kevin Warsh fait étal de son indépendance
«Si je force pour jouer ce Roland-Garros, cela peut me porter préjudice»
«Je ne pense pas que l’on ait fait un mauvais match, mais…»