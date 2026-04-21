Victor Wembanyama a remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison de NBA. Le pivot de San Antonio est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à rafler la statuette, en attendant un éventuel MVP.

Victor Wembanyama a remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison de NBA. KEYSTONE

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Le sacre du géant de 2,24 mètres était attendu tant il a dominé: il a été sélectionné comme premier choix (sur trois) par la totalité d'un panel de journalistes.

Le Français succède à l'intérieur de Cleveland Evan Mobley, sacré l'an dernier en ayant profité de l'inéligibilité de Wembanyama, victime d'une thrombose veineuse qui a mis un terme à sa saison dès février.