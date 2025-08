Le Belge Sven Vanthourenhout a été nommé directeur sportif au sein de l'équipe Red Bull-BORA, a annoncé la formation allemande vendredi. L'ancien sélectionneur de l'équipe de Belgique est un proche de Remco Evenepoel.

Cette nomination intervient alors que la presse spécialisée évoque depuis plusieurs semaines la possibilité d'un transfert d'Evenepoel chez Red Bull, en provenance de l'équipe Soudal Quick-Step, pour la saison prochaine.

Le troisième du Tour de France 2024, contraint à l'abandon cette année dans la Grande Boucle sur les pentes du Tourmalet, est très proche de son ancien sélectionneur.

Sous les ordres de Vanthourenhout, Evenepoel a notamment remporté la course en ligne des Mondiaux sur route en 2022 et réussi le doublé course en ligne et contre-la-montre aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Au sein de l'équipe allemande, Vanthourenhout (44 ans) remplace Rolf Aldag, dont le départ a été officialisé fin juillet.