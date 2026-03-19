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Mondiaux d'athlétisme en salle Un quatuor helvétique magique en Pologne

ATS

19.3.2026 - 10:00

Objectif officiel: au moins deux médailles. Les athlètes suisses partent avec de belles ambitions aux Mondiaux en salle qui ont lieu de vendredi à dimanche à Torun, en Pologne.

Ditaji Kambundji sera l’une des grandes chances de médaille aux Mondiaux en salle.
Ditaji Kambundji sera l’une des grandes chances de médaille aux Mondiaux en salle.
IMAGO/Beautiful Sports International

Keystone-SDA

19.03.2026, 10:00

L'athlétisme suisse aura les yeux de Chimène pour Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Simon Ehammer et Angelica Moser. La première nommée disposera d'une magnifique occasion de fêter un premier grand podium international sur 800 m, une discipline en pleine effervescence, «renouvelée» par la percée de Keely Hodgkinson. La Britannique, plus que jamais, paraît à même de faire tomber cet été l'«antique» et controversé record du monde en plein air de Jarmila Kratochvilova (1'53''28 en 1983).

En attendant, elle fera trembler les chronos à Torun et entraînera dans son sillage Audrey Werro, qui peut écrire un nouveau chapitre de sa belle histoire. Victorieuse l'an dernier de la Ligue de diamant, la Fribourgeoise est la no 2 mondiale cet hiver derrière Hodgkinson (1'57''27).

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Longtemps, sa longue foulée et son inexpérience tactique l'ont handicapée dans ces espaces confinés que sont les pistes en indoor. Aux Mondiaux en salle 2025 à Nankin (Chine), Audrey Werro avait manqué le podium pour 1 centième. Elle est prête cette fois à bondir sur la boîte.

Ditaji Kambundji visera la plus haute marche sur 60 m haies, six mois après son titre mondial historique sur 100 m haies à Tokyo. Médaillée d'argent l'an dernier à Nankin, la Bernoise retrouvera sur sa route la Bahaméenne Devynne Charlton, qui ambitionnera un troisième titre consécutif. La course s'annonce chaude. Les trois stars européennes (Kambundji, Nadine Visser, Pia Skrzyszowska) en sont chacune à 7''78 cet hiver, contre 7''77 à Charlton.

Ehammer en pole

Simon Ehammer aborde l'heptathlon (vendredi et samedi) en pleine confiance. Il a réalisé 8m12 à la longueur récemment et obtenu deux fois la limite mondiale sur 60 m haies, de quoi lui fournir une assise très solide en vue de son «hepta» qu'il aborde avec la meilleure performance 2026 parmi les engagés. En l'absence de quelques cadors, son grand rival sera l'Américain Kyle Garland.

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Parmi ses autres atouts, Swiss Athletics comptera sur Angelica Moser. La perchiste zurichoise, domiciliée dans le Jura, médaillée de bronze l'an dernier, sait se sublimer dans les rendez-vous majeurs. Gênée ces dernières semaines par une blessure à un pied, puis par une élongation aux ischio-jambiers, elle a retrouvé la forme et abordera la finale (il n'y aura pas de qualifications) avec comme référence ses récents 4m66 de Rouen.

Pas de qualifications non plus à la longueur, où Annik Kälin figurera également parmi les outsiders. Surprenante médaillée d'argent à Nankin, la Grisonne n'a pas encore retrouvé toutes ses marques cet hiver mais son potentiel (record à 6m90) fait d'elle une athlète à surveiller.

Ajla Del Ponte lorgnera au moins les demi-finales sur 60 m, discipline comme toujours très dense. La championne d'Europe 2021, à Torun justement, retrouve avec émotion le plus haut niveau, après plusieurs saisons de blessures et de doutes. La championne nationale Léonie Pointet (7''12 cet hiver, contre 7''15 à Del Ponte) est aussi au départ.

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Autre Romande parmi les 13 athlètes sélectionnés, Joceline Wind (Bienne Athletics) disputera le 1500 m (séries vendredi, finale dimanche) dans l'espoir de poursuivre ses progrès, elle dont le record de Suisse est à 4'06''55 (44e mondiale de l'hiver).

Sur les trois dernières éditions, à Belgrade en 2022, Glasgow en 2024 et Nankin en 2025, les Suisses et Suissesses ont décroché huit médailles en tout, dont un titre à chaque fois.

Mondiaux d'athlétisme en salle. Ditaji Kambundji, Audrey Werro et 11 autres Suisses sélectionnés

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