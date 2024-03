Atlanta a entamé sur une défaite le plus long «road trip» de sa saison. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 106-102 à Portland.

Incapable d’enrayer le rayon d’action d’Anfernee Simons (36 points) et de DeAndre Ayaton (33), Atlanta n’a pas tenu la distance malgré les 40 points de Dejounte Murray.. Les Hawks ont compté un avantage de 16 points (33-17) au début du deuxième quarter.

Dans une équipe diminuée par le poids des absences, Clint Capela monte en puissance. Le pivot genevois a signé un troisième double double consécutif avec ses 13 points et ses 14 rebonds. Clint Capela et ses coéquipiers tenteront de renouer avec la victoire vendredi à Utah, deuxième étape de ce «road trip» qui les verra affronter également les Clippers, les Lakers et Phoenix.

ats