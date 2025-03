Johannes Hösflot Klaebo a tout raflé dans «ses» Mondiaux à Trondheim. Le Norvégien a triomphé sur 50 km en skating samedi, cueillant ainsi son sixième titre en six courses masculines disputées dans ces joutes. Meilleur Suisse, Jason Rüesch s'est classé 18e.

Johannes Hösflot Klaebo a réussi le Grand Chelem à Trondheim. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Déjà sacré en sprint individuel, sur le skiathlon, dans le 10 km classique, en sprint par équipe puis en relais, Klaebo a qui plus est décroché samedi l'unique grand titre manquant à son palmarès. Jamais encore il n'avait en effet triomphé sur la distance mythique des 50 km dans un grand championnat (Mondiaux ou Jeux olympiques).

Klaebo a forcé la décision au sprint en devançant de 2''1 son dernier rival, le Suédois William Poromaa (2e), alors que la 3e place est revenue à un autre Norvégien, Simen Hegstad Krueger (à 8''5). Poromaa et Harald Östberg Amundsen (5e à 51''8) ont pourtant tout tenté pour distancer le vainqueur du jour, en vain.

Côté suisse, Jason Rüesch a tenu le choc pendant un peu plus de 20 km avant de rentrer dans le rang. Il a concédé au final plus de sept minutes au héros de ces Mondiaux. Le Valaisan Candide Pralong s'est quant à lui classé 38e à plus de 11 minutes, alors que Jonas Baumann a abandonné.