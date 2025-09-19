Le biathlète Martin Fourcade, déjà le Français le plus titré aux Jeux olympiques, va récupérer un sixième titre olympique après la condamnation définitive pour dopage du Russe Evgeny Ustyugov, a annoncé vendredi le CIO.

Martin Fourcade récupère un 6e titre olympique après disqualification d’Ustyugov. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Désormais vainqueur de la mass start des JO-2010 de Vancouver, course qui l'avait révélé à seulement 22 ans, il «aura la possibilité» de recevoir sa médaille d'or pendant les JO-2026 de Milan-Cortina, a précisé à la presse la présidente de l'instance olympique, Kirsty Coventry.

La décision de la commission exécutive de l'instance olympique, réunie à Milan, était attendue depuis le rejet en mai dernier de l'ultime recours d'Evgeny Ustyugov contre sa disqualification pour dopage, en raison d'anomalies sur son passeport biologique.

Dès octobre 2020, le Russe s'était vu priver de tous ses résultats obtenus entre 2010 et 2014, dont la médaille d'or de la mass-star des JO-2010 de Vancouver décrochée devant le Français, révélé à 22 ans sans jamais être monté sur un podium de Coupe du monde en individuel auparavant.

Seize ans plus tard, devenu dans l'intervalle une légende du biathlon et du sport français, membre du CIO depuis 2022, Martin Fourcade recevra ce sixième titre qui aurait pu être le premier lors d'une cérémonie dédiée.

Le Pyrénéen compte à son palmarès cinq autres médailles d'or olympiques (individuel et poursuite en 2014, poursuite, mass start et relais mixte en 2018), ainsi que l'argent de la mass-start des JO-2014 de Sotchi.

Martin Fourcade a également remporté sept fois le classement général de la Coupe du monde, un record, et 28 médailles mondiales dont 13 titres, avant de prendre sa retraite en mars 2020.