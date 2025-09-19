  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biathlon Un sixième sacre pour Fourcade, grâce au dopage d’un rival !

Melchior Cordonier

19.9.2025

Le biathlète Martin Fourcade, déjà le Français le plus titré aux Jeux olympiques, va récupérer un sixième titre olympique après la condamnation définitive pour dopage du Russe Evgeny Ustyugov, a annoncé vendredi le CIO.

Martin Fourcade récupère un 6e titre olympique après disqualification d’Ustyugov.
Martin Fourcade récupère un 6e titre olympique après disqualification d’Ustyugov.
EPA

Agence France-Presse

19.09.2025, 22:01

Désormais vainqueur de la mass start des JO-2010 de Vancouver, course qui l'avait révélé à seulement 22 ans, il «aura la possibilité» de recevoir sa médaille d'or pendant les JO-2026 de Milan-Cortina, a précisé à la presse la présidente de l'instance olympique, Kirsty Coventry.

La décision de la commission exécutive de l'instance olympique, réunie à Milan, était attendue depuis le rejet en mai dernier de l'ultime recours d'Evgeny Ustyugov contre sa disqualification pour dopage, en raison d'anomalies sur son passeport biologique.

Dès octobre 2020, le Russe s'était vu priver de tous ses résultats obtenus entre 2010 et 2014, dont la médaille d'or de la mass-star des JO-2010 de Vancouver décrochée devant le Français, révélé à 22 ans sans jamais être monté sur un podium de Coupe du monde en individuel auparavant.

Seize ans plus tard, devenu dans l'intervalle une légende du biathlon et du sport français, membre du CIO depuis 2022, Martin Fourcade recevra ce sixième titre qui aurait pu être le premier lors d'une cérémonie dédiée.

Le Pyrénéen compte à son palmarès cinq autres médailles d'or olympiques (individuel et poursuite en 2014, poursuite, mass start et relais mixte en 2018), ainsi que l'argent de la mass-start des JO-2014 de Sotchi.

Martin Fourcade a également remporté sept fois le classement général de la Coupe du monde, un record, et 28 médailles mondiales dont 13 titres, avant de prendre sa retraite en mars 2020.

Les plus lus

Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale
Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
D4vd visé par une perquisition après la découverte d’un corps dans sa voiture