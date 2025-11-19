Les sauteurs à ski entament la saison avec un nouvel entraîneur en chef, de nouvelles combinaisons et un nouvel élan. Les ambitions sont grandes, du vétéran Simon Ammann au «teenager» Felix Trunz.

Bine Norcic, ici avec Gregor Deschwanden, apporte un vent de fraîcheur aux sauteurs suisses. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Les sauteurs à ski suisses doivent s'habituer à de nombreuses nouveautés cet été. Mais ils le font volontiers. Les combinaisons modifiées suscitent de nombreux éloges, et le nouvel entraîneur en chef Bine Norcic a tout de suite trouvé le courant avec les athlètes. Le Slovène est à la fois la solution de secours et le candidat idéal – ou plutôt l'opposé de son prédécesseur Rune Velta.

Lorsque le Norvégien démissionna fin avril, ce fut une surprise pour Swiss-Ski: «On ne l'avait pas vu venir», admettait le chef du saut à ski Joel Bieri avant de s'envoler pour la première étape de la Coupe du monde prévue ce week-end à Lillehammer. «C'est pourquoi nous avons dû trouver une solution rapidement».

Après un peu plus d'une semaine, le successeur était trouvé. Norcic faisait le chemin inverse et passait de la fédération norvégienne, secouée par les scandales et où il était responsable des athlètes en Coupe d'Europe, à la Suisse.

Contrairement à Velta, Norcic parle bien l'allemand – et il le fait volontiers et beaucoup, ce qui contraste aussi avec le caractère plutôt cassant de Velta. Cela passe très bien auprès des sauteurs, qui louent la bonne communication et la pensée générale du Slovène de 44 ans.

Le vétéran Simon Ammann, qui a le même âge que lui, avait notamment eu du mal avec Velta, qui se focalisait beaucoup sur la phase d'envol. Gregor Deschwanden, qui n'a pourtant jamais été aussi bon que la saison dernière, ne tarit pas non plus d'éloges: «J'étais plutôt content quand j'ai su que c'était lui. On voit qu'il a déjà travaillé avec beaucoup d'athlètes différents.»

Moins le droit à l'erreur

Et il a fallu de toute façon adapter à nouveau son style de saut, glisse le Lucernois de 34 ans. La raison en est la deuxième grande nouveauté de l'hiver: les combinaisons sont devenues plus étroites et offrent donc moins de portance.

«Les mauvais sauts sont plus sévèrement sanctionnés, la marge d'erreur est plus faible», explique Deschwanden. Et, peut-être l'élément décisif après le scandale de la fraude aux combinaisons des Norvégiens aux Championnats du monde: les contrôles sont plus précis et plus conséquents.

Une évolution qui est très bien accueillie: «C'est certainement un avantage pour les nations qui ne sont pas très grandes», souligne Martin Künzle, entraîneur de l'équipe de Suisse depuis près de deux décennies. «Désormais, il n'y a plus qu'une seule combinaison par compétition, et même une seule pour les trois premières Coupes du monde».

La qualité et la quantité

En ce qui concerne les combinaisons, la Suisse est bien placée, assure-t-on du côté de Swiss-Ski. Cela vaut aussi pour la diversité et la largeur de l'équipe. «Une partie est un peu plus âgée, une partie est assez jeune», dit Bine Norcic en souriant. Par «un peu plus âgé», il fait référence à Simon Ammann, qui a réussi de solides performances cet été et qui entame sa 29e (!) saison de Coupe du monde – avec des huitièmes Jeux olympiques comme objectif.

Le quadruple champion olympique originaire du Toggenburg estime que ses chances sont bonnes, mais la concurrence n'a pas été aussi forte depuis longtemps. «C'est certainement l'équipe la plus grande et la plus forte en termes de qualité», se réjouit Martin Künzle.

Killian Peier, entre autres, en fait pour l'instant les frais. Le médaillé de bronze des Championnats du monde 2019 a d'abord eu du mal à s'adapter aux nouvelles combinaisons, puis a été malade pendant presque tout le mois d'octobre. Il ne trouve donc pas sa place dans le quintett qui s'élancera ces trois prochaines semaines en Norvège, en Suède et en Finlande. Le Vaudois se dit toutefois confiant pour la suite, lorsque les cartes seront redistribuées.

Deschwanden en meilleure forme

Comme les années précédentes, le leader de l'équipe devrait être Gregor Deschwanden. «Cela peut paraître stupide, mais la saison dernière, je ne me sentais pas du tout en forme au début», se souvient-il. Mais tout s'est ensuite très bien passé. Et maintenant? «Je suis en fait beaucoup mieux préparé». Ses performances dans le Grand Prix d'été ont d'ailleurs largement contribué à ce que la Suisse ait désormais cinq places en Coupe du monde.

Pour commencer, outre Ammann et Deschwanden, Sandro Hauswirth (25 ans) ainsi que les jeunes Juri Kesseli (20 ans) et Felix Trunz (19 ans) seront en lice. Mais aux JO, s'il n'y a pas quatre Suisses dans le top 25 du classement de la Coupe du monde à la mi-janvier, seuls trois auront le droit de participer. La concurrence sera donc rude. C'est aussi une nouveauté dans l'équipe de Suisse.